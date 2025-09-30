Một thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Sáng 30-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có 449 đại biểu chính thức đại diện cho trên 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.
Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Các phó bí thư gồm bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái sinh năm 1969, quê ở Hưng Yên; là Cử nhân Quân sự, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Thái từng trải qua nhiều vị trí như chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Từ tháng 10-2019, ông là Tư lệnh Quân khu 1.
Cuối tháng 4-2025, ông Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.