Một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 30/09/2025 11:23

(PLO)- Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có 449 đại biểu chính thức đại diện cho trên 156.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái (thứ 4 từ phải qua). Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH BẮC NINH

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ảnh: CỔNG TTĐT TỈNH BẮC NINH

Các phó bí thư gồm bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch HĐND tỉnh.