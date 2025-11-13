Kết luận điều tra bổ sung vụ công ty thuê người làm 'chim mồi' để lừa bán đất 13/11/2025 14:25

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 87 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải là tội lừa đối khách hàng...

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 87 bị can có hành vi lừa đảo bán đất, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 23-7, sau nhiều ngày đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung với các nội dung như: Làm rõ số tiền mà vợ Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi; ngụ TP.HCM; chủ mưu, cầm đầu vụ án) đã sử dụng trong quá trình mà Tường thực hiện hành vi phạm tội, về hành vi để buộc tội danh các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX trả hồ sơ điều tra làm rõ hành vi của Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm và Văn phòng công chứng Trần Đình Khương (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản...

Các bị cáo được đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2025. Ảnh: VŨ HỘI

Bản kết luận điều tra bổ sung xác định số tiền Huỳnh Hữu Tường nói kế toán công ty chuyển hơn 8,5 tỉ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ của Tường) là để trả nợ cho mẹ do trước có vay để mua bán bất động sản. Không có căn cứ để chứng minh đây là tiền do bị can phạm tội mà có nên không có căn cứ để thu hồi.

Về tội danh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định căn cứ vào các lời khai của bị can, những tài liệu có trong hồ sơ vụ án nên vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố đối với các bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải là tội lừa đối khách hàng.

Đối với hành vi của nhân viên 2 Văn phòng công chứng thực hiện chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.

Chủ mưu vụ án là bị cáo Huỳnh Hữu Tường (trái) và Nguyễn Văn An. Ảnh: VŨ HỘI

Theo kết luận điều tra, Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi; ngụ TP.HCM) đã thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất Động Sản Green Link Real (đều ở TP.HCM) nhưng thuê Nguyễn Văn An (32 tuổi) làm Tổng Giám đốc.

Tường giao cho Nguyễn Văn An và nhiều bị can khác đã liên kết với chủ đất hoặc mua lại đất ở Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) rồi lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, lừa đảo khách hàng.

Để lừa bán đất, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới. Những người làm công ty thường sẽ dùng tên giả, sim điện thoại rác để liên hệ với khách hàng.

Sau đó, các lãnh đạo công ty chỉ đạo nhân viên tìm kiếm khách hàng này lôi kéo, lừa dối bằng chiêu thức công ty đang có các chương trình đi du lịch, mua sắm có giá trị từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nhưng thực tế để khách đi xem đất.

Khi khách hàng đồng ý thì các bị can cho người làm "diễn viên" đóng vai khách hàng tiếp cận và cùng đi với khách lên ô tô chỗ ngồi di chuyển về các “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai. Khi xe chạy các nhân viên công ty kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Tại “dự án ma” những khách hàng tiềm năng là những người được che dù để tập trung nhân viên, "diễn viên" đóng giả khách hàng, nhằm thao túng tâm lý để khách hàng đặt cọc tiền mua đất.

Nhiều hồ sơ liên quan đến việc mua bán đất được Văn phòng công chứng Nguyễn Duy Tâm (tỉnh Đồng Nai) thực hiện chứng thực.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng sẽ liên lạc lại với diễn viên đóng giả khách hàng để bán lại đất kiếm lời. Tuy nhiên lúc này nhiều số điện thoại không liên lạc được nữa hoặc bị từ chối không mua nữa do không đủ tiền, ốm đau v.v….

Từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, các bị can đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Trong khi đó, định giá 73 thửa đất là gần 82 tỉ đồng và phía công ty đã trả cho các bị hại trong thời gian còn hoạt động và số tiền gia đình Tường khắc phục là hơn 15,5 tỉ đồng. Như vậy số tiền các bị hại còn bị chiếm đoạt là gần 158 tỉ đồng.