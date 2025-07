Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch một số phân khu trên địa bàn TP Nha Trang cũ 13/07/2025 14:01

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất một số phân khu trên địa bàn TP Nha Trang cũ, ttrng đó có hai cảng công an nhân dân để đảm bảo an ninh quốc gia.

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Nha Trang (trước sáp nhập) đến năm 2040; trong đó, điều chỉnh quy hoạch dụng đất tại các phân khu 3, 5, 7, 9 và 10.

Hoán đổi đất bệnh viện và đất trụ sở tỉnh

Cụ thể, hoán đổi khu đất trung tâm y tế (vị trí 1) và khu đất trung tâm hành chính tỉnh. Khu đất này nằm ở phía Nam đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang thuộc khu vực 9 của đồ án hoạch chung (QHC) TP Nha Trang.

Khu vực dự kiến thực hiện nhiều dự án nằm ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khu đất trung tâm y tế và khu đất trụ sở cơ quan là hai khu tiếp giáp nhau, chia cách bởi đường quy hoạch D6, cách đường Phong Châu khoảng 200 m về phía Nam. Do vậy, việc hoán đổi không gây xáo trộn quy hoạch.

Vị trí 2 là khu đất bãi đỗ xe và khu đất trung tâm đô thị tại khu vực 5, có diện tích khoảng 2,81 ha; là ô đất bãi đỗ xe tại khu 5 QHC từ đoạn nút giao đường Mai Xuân Thưởng và đường vành đai 2. Hiện, khu đất là nơi đang thực hiện dự án hồ điều hòa và trạm bơm - là một hạng mục của quá trình thu gom nước của khu vực phía Bắc sông Cái, phường Bắc Nha Trang, để bơm về nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, điều chỉnh quy hoạch khu đất này là do đồ án QHC đã được phê duyệt, khu vực dự kiến bố trí hồ điều hòa và trạm bơm được quy hoạch là bãi đỗ xe tại khu vực 5.

Tuy nhiên, khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ là khu đất hồ điều hoà, trạm bơm thuộc dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Hiện, dự án với nhiều hạng mục nằm trong các hợp phần đã hoàn thành nâng cao hiệu quả cải thiện vệ sinh môi trường một cách bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu đất bãi đỗ xe thành đất hạ tầng kĩ thuật để đầu tư xây dựng công trình Hồ điều hòa và trạm bơm phù hợp với thực tế thi công.

Tại vị trí 3, khu đất cây xanh công cộng đô thị và khu đất trung tâm đô thị tại khu vực 5 đề xuất điều chỉnh cục bộ nằm ở phía Bắc đường Mai Xuân Thưởng nối dài (khu vực nút giao với đường vành đai 2), thuộc dự án khu dân cư Nam Vĩnh Hải, phường Bắc Nha Trang.

Khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 13,39 ha, được quy hoạch cây xanh công cộng đô thị là đất trống, đã bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án, nằm trong ranh giới dự án khu dân cư Nam Vĩnh Hải. Một phần khu đất thuộc đất của Đài phát thanh phát sóng Đồng Đế (Đài tiếng nói Việt Nam).

Dành đất xây hai cảng công an nhân dân

Còn tại vị trí 4, khu đất đào tạo nghiên cứu tại khu vực 7, ở phường Tây Nha Trang. Khu đất đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc quy hoạch khu đất đào tạo nghiên cứu, rộng khoảng 13,2 ha là trường Đại học Thái Bình Dương hiện hữu.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc điều chỉnh, mở rộng khu đất dự án là để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo, hoàn thiện hệ thống giáo dục khép kín, phù hợp theo chủ trương xã hội hoá giáo dục và phát triển các cơ sở giáo dục tư thục chất lượng cao của trường Đại học Thái Bình Dương.

Khu vực Hòn Rớ được quy hoạch bến cảng công an nhân dân. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tại vị trí 5 là dự án xây dựng công trình đập ngăn mặn sông Quán Trường, cách cầu Bình Tân hiện hữu khoảng 150 m về phía thượng lưu. Vị trí công trình thuộc phường Nam Nha Trang.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện Nha Trang có một vị trí đập ngăn mặn trên sông Cái là không đáp ứng nhu cầu ngăn mặn, tiêu lũ cho địa bàn.

Do vậy, việc xây dựng đập ngăn mặn tại thượng lưu Cầu Bình Tân không những đảm bảo nguồn nước ngọt cho nhà máy nước Xuân Phong, Võ Cạnh; đồng thời phục vụ tưới tiêu nông nghiệp cho khu vực phía Tây TP Nha Trang, nay là các phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang và tạo điều kiện phát triển du lịch, giao thông thủy nội địa, cảnh quan môi trường.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng điều chỉnh quy hoạch, bổ sung một cảng, một bến cảng công an nhân dân loại 1 tại vị trí 6 thuộc khu 3 nằm phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang quy mô khoảng 2,8 ha và tại vị trí 7 thuộc khu 10 thuộc Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang với quy mô khoảng 2,4 ha.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc điều chỉnh bổ sung chức năng đất an ninh để bố trí công trình cảng công an nhân dân xây dựng cảng là để phục vụ an toàn an ninh quốc gia.