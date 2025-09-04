Khi người trẻ chọn cách báo hiếu cha mẹ thiết thực 04/09/2025 10:05

(PLO)- Vu Lan là dịp để mỗi người con thể hiện lòng biết ơn cha mẹ. Không còn tìm đến những món quà nặng về vật chất, ngày càng nhiều người con trưởng thành chọn cách lắng nghe, thấu hiểu và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày như một cách tri ân thiết thực nhất – để cha mẹ khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Cha mẹ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, đỡ nâng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng theo năm tháng, sức khỏe cha mẹ dần vơi đi. Đáng lo rằng họ thường âm thầm chịu đựng mà không chia sẻ vì sợ con cháu thêm lo lắng.

Vu Lan ý nghĩa nhất khi cha mẹ khỏe mạnh bên con

Nghiên cứu khoa học cho thấy, càng lớn tuổi, hệ miễn dịch càng suy giảm do quá trình lão hoá tự nhiên, khiến cơ thể cha mẹ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, có thể lên đến 11 lần. Điều này có thể khiến cha mẹ dễ mắc các bệnh lặt vặt như: ho, cảm cúm. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu khoa học, từ độ tuổi 40-80, cơ thể có thể mất khoảng 40% khối cơ, khiến suy giảm hoạt động thể chất.

Và Vu Lan – mùa báo hiếu – chính là dịp để nhiều người con trưởng thành nhìn lại và chọn cách tri ân thiết thực nhất: chăm sóc sức khỏe cha mẹ mỗi ngày.

Chị Minh Trang (33 tuổi, TP.HCM) là con một, sống xa nhà và ít có dịp về thăm ba mẹ. Lần về nhà gần đây, chị nhận ra ba lên cầu thang chậm hơn, mẹ bưng đồ làm bếp cũng không còn dễ dàng. “Làm con một, mình luôn cố gắng lo cho ba mẹ, nhưng lại không thể ở bên thường xuyên”, chị chia sẻ. Những thay đổi nhỏ ấy khiến chị hiểu rằng đã đến lúc cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ba mẹ.

Biên tập viên Phan Tô Ny cũng từng tâm sự rằng, anh nhận ra ba má không còn khỏe mạnh như trước: má đi chợ về hay dễ nhức mỏi tay, ba lên cầu thang cũng chậm hơn. “Đó là lúc tôi biết mình cần quan tâm hơn đến từng bữa ăn, từng sinh hoạt nhỏ, để giúp ba má duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan. Với tôi, hiếu nghĩa không chỉ nằm ở lời nói, mà ở sự đồng hành và chăm sóc cha mẹ mỗi ngày”.

Đoàn viên gia đình, ấm tình mẫu tử là ước ao của thế hệ trẻ hôm nay.

Chăm sóc cha mẹ từ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học mỗi ngày

Để cha mẹ luôn khỏe mạnh và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên con cháu, việc bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối mỗi ngày là cần thiết. Mùa Vu Lan này, nhiều gia đình lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold như một món quà chúc sức khỏe đầy ý nghĩa. Bỏ qua những quà tặng vật chất, đó là lời nhắn nhủ từ trái tim: mong cha mẹ luôn khỏe mạnh để tiếp tục là điểm tựa vững vàng của gia đình.

Một gia đình 3 thế hệ nhiều sức khỏe, an vui luôn quý giá trong cuộc sống hiện nay.

Ensure Gold cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đặc biệt chứa: HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ, YBG giúp tăng cường miễn dịch và 39 dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Trong đó, HMB là một loại axit amin thiết yếu, được tìm thấy với một lượng nhỏ trong thực phẩm như bơ, bưởi, súp lơ và cá da trơn. Tuy nhiên, rất khó để nhận đủ lượng HMB nếu chỉ dựa vào nguồn thực phẩm tự nhiên. YBG (beta-glucan chiết xuất từ nấm men) cùng các dưỡng chất khác giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng YBG có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Đây cũng là thương hiệu dinh dưỡng quen thuộc của Abbott với hơn 135 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đa dạng từ dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán đến thiết bị y tế.

Bên cạnh Ensure Gold, Glucerna là một lựa chọn ngày một quen thuộc tại Việt Nam của Abbott. Với 65 nghiên cứu lâm sàng trong suốt hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người mắc đái tháo đường, Glucerna là dinh dưỡng hiệu quả giúp kiểm soát tốt đường huyết.

“Tôi thường cùng ba má tập thể dục và bổ sung thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày, thấy ba má đi lại vững vàng hơn, ít đau nhức hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Với tôi, không có món quà nào ý nghĩa bằng việc nhìn thấy ba má vẫn khỏe mạnh”, Biên tập viên Phan Tô Ny cho biết.

Vu Lan không chỉ là một ngày để tri ân cha mẹ, đó còn là dịp để mỗi chúng ta trở về cùng người thân yêu, chăm chút cho sức khỏe của những “điểm tựa yêu thương” đã nâng đỡ ta. Một cuộc gọi ân cần, một chuyến thăm bất ngờ, một lần đưa cha mẹ đi khám sức khỏe, hay một ly sữa ấm áp để bổ sung dinh dưỡng… đều có thể trở thành “dưỡng chất” của tình thân. Có sự ân cần chăm sóc của con, cha mẹ sẽ vui vẻ khỏe mạnh hơn, gia đình vững vàng hơn, để không chỉ Vu Lan mà mỗi khoảnh khắc cả nhà bên nhau đều luôn trọn vẹn.