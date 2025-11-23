Khoai lang và những lợi ích vượt trội cho cơ thể khi sử dụng thường xuyên 23/11/2025 12:37

Khoai lang là loại củ giàu tinh bột. Chúng có thể là một phần lành mạnh của chế độ ăn uống cân bằng. Khoai lang có thể bảo vệ chống lại bệnh tim và ung thư, giảm viêm và điều hòa lượng đường trong máu. Lượng calo trong khoai lang tương đối thấp, có thể hỗ trợ giảm cân.

Ăn khoai lang thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những điều xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn khoai lang thường xuyên:

Cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng

Một củ khoai lang cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng:

Beta-carotene: Khoai lang chứa một lượng lớn beta-carotene. Chất này có đặc tính chống oxy hóa và rất quan trọng cho sức khỏe của mắt.

Mangan: Khoáng chất này hỗ trợ hệ miễn dịch, tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu và phát triển xương.

Kali: Đóng vai trò quan trọng trong chức năng thần kinh, co cơ và điều hòa nhịp tim. Nó cũng vận chuyển chất dinh dưỡng vào và ra khỏi tế bào.

Vitamin A: Việc bổ sung vitamin A giúp hỗ trợ sức khỏe mắt và giúp răng chắc khỏe.

Vitamin C: Vitamin này hỗ trợ chức năng miễn dịch, đặc biệt là trong mùa cảm lạnh và cúm. Nó có thể rút ngắn thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh nếu bạn bị bệnh.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Nhiều chất dinh dưỡng có trong khoai lang, như vitamin C và E, có tác dụng như chất chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh như bệnh tim và ung thư. Chúng cũng có thể chống lại tác hại của gốc tự do, nhưng nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn. Gốc tự do là những nguyên tử không ổn định, có thể gây tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và lão hóa sớm.

Hãy chọn khoai lang tím để có thêm nhiều chất chống oxy hóa. Sắc tố tạo nên màu sắc của khoai lang tím có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ, giúp giảm cholesterol. Chất xơ liên kết với axit mật trong ruột, do đó gan phải sử dụng cholesterol để sản xuất thêm mật. Quá trình này giúp loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi máu. Cholesterol trong máu cao là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim.

Giúp giảm viêm

Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong khoai lang giúp giảm viêm ở cấp độ tế bào. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím, có thể mang lại đặc tính chống viêm.

Tình trạng viêm cấp độ thấp không được kiểm soát sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, bao gồm béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Khoai lang là nguồn cung cấp tinh bột kháng. Cơ thể không tiêu hóa được chất giống như chất xơ này. Một nghiên cứu đã tìm ra một số cách tinh bột kháng có thể giúp bạn giảm cân và duy trì cân nặng.

Tinh bột kháng làm tăng giải phóng peptide, giúp cơ thể bạn nhận biết mình đã no. Nó cũng làm giảm lượng chất béo tích trữ trong cơ thể. Cân nặng cơ thể cao và béo phì là một số yếu tố nguy cơ phổ biến nhất gây bệnh tim và tiểu đường. Duy trì cân nặng khỏe mạnh là chìa khóa để ngăn ngừa những tình trạng này.

Có thể bảo vệ chống lại ung thư

Khoai lang tím là nguồn cung cấp anthocyanin, một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư. Anthocyanin đã được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư bàng quang, vú, đại tràng và dạ dày.

Các nghiên cứu trên động vật cũng phát hiện ra rằng anthocyanin có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để kiểm tra tác dụng của chất chống oxy hóa này đối với tế bào ung thư ở người.

Thúc đẩy sức khỏe mắt

Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene. Cơ thể bạn chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Vitamin A tạo ra các thụ thể trong mắt giúp bạn nhìn thấy ánh sáng, cho phép bạn nhìn rõ.

Chất anthocyanin có trong khoai lang tím cũng có thể bảo vệ sức khỏe mắt. Một nghiên cứu cho thấy anthocyanin giúp bạn nhìn rõ, giữ ẩm cho mắt và giảm mỏi mắt.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Một số người có thể cho rằng khoai lang chứa quá nhiều tinh bột, nhưng hàm lượng chất xơ cao khiến chúng trở thành loại tinh bột tiêu hóa chậm.

Một cốc khoai lang nướng cung cấp khoảng 4 gram chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ giúp ruột hấp thụ đường chậm hơn, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.