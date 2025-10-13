Khởi tố thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai 13/10/2025 19:19

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang, ngụ xã Bình Dương để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, như PLO đưa tin, khoảng 21 giờ 40 ngày 7-10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là NQS và cầm dao rượt đánh nạn nhân.

Tiếp đó, Sang lái ô tô 77A-31224 truy đuổi, lao thẳng vào trong quán Xóm Nhậu ở cạnh bên, tông trúng NQS và bà LTQ (55 tuổi, mẹ chủ quán Xóm Nhậu).

Hậu quả, bà LTQ tử vong; còn NQS bị thương, gãy xương đùi, xương cụt.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai vào quán nhậu, tình cờ gặp anh NQS nên qua mời bia và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Sang đã điều khiển ô tô tông thẳng vào quán Xóm Nhậu.