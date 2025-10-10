Khởi tố thanh niên xăm trổ đánh phụ nữ mang thai, hỏi 'biết tao là ai không?' 10/10/2025 17:59

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố thanh niên xăm trổ đánh phụ nữ mang thai và hỏi “biết tao là ai không?”.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Quí là thanh niên xăm trổ đã hành hung người phụ nữ đang mang thai bán tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đêm 21-9.

Trần Triệu Qúi tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 21-9, Quí đến quán tạp hoá trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để mua mì ăn liền.

Khi gặp chị LTKN (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến) đang bán hàng, Quí hỏi mua ba gói mì ăn liền hiệu Omachi thì chị N nói “ba gói ba mươi ngàn”.

Quí hỏi “sao bán mắc dữ?” rồi liên tục hăm dọa, chửi bới, đá vào ghế, cầm tiền đánh vào mặt chị N, đạp vào đùi người phụ nữ đang mang thai này.

Khi mẹ ruột chị N can ngăn, hỏi Quí “nó đang có bầu, sao đánh nó vậy” thì Quí đạp vào vùng bụng.

Qúi tiếp tục xông vào quán chửi bới, rút dép ném vào người chị N và hỏi “biết tao là ai không?”. Trước khi rời đi, Quí còn thách thức chị N báo công an.

Tại cơ quan công an, Quí thừa nhận đánh chị N với lý do cho rằng “bán mì tôm đắt”.