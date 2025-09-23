Công an triệu tập thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai rồi hỏi 'Biết tao là ai không?' 23/09/2025 13:48

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn từ việc mua ba gói mì tôm, Trần Triệu Quí (25 tuổi, ngụ ở Đắk Lắk) đã hành hung một thai phụ.

Ngày 23-9, thông tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã triệu tập nam thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai và hỏi “biết tao là ai không” vì mâu thuẫn từ việc mua ba gói mì tôm đến trụ sở làm việc.

Công an đã triệu tập nam thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai đến trụ sở làm việc. Ảnh: C.A

Theo công an, nam thanh niên liên quan vụ việc là Trần Triệu Quí (25 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, bước đầu Qúi đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tuy Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý thanh niên này theo quy định.

Trước đó, vào ngày 21-9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận tin báo của bà LTKN (35 tuổi), về việc bà đang mang thai nhưng bị một nam thanh niên hành hung.

Video nam thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai khi mua mì tôm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tuy Hòa đã nhanh chóng xác minh, xác định được thanh niên đánh thai phụ là Quí.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 21-6, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của bà N để mua 3 gói mì Omachi. Bà N nói loại mì này có giá 10.000 đồng/1 gói.

Sau khi nghe giá, người này phản ứng, cho rằng giá bán như vậy là đắt. Bà N đáp lại: “Hồi giờ giá vậy chứ không mắc đâu”.

Thanh niên này nổi nóng, cho rằng bà N nói chuyện mất dạy và lao tới tát, đá bà N. Người thân của bà N ra can ngăn cũng bị thanh niên này đạp trúng.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, thanh niên này còn đe dọa: “Tao kêu bán đắt là bán đắt, mày biết tao là ai không…”.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bà N đang mang thai tháng thứ tư. Sau khi bị đánh, bà N đã nhập viện để theo dõi vì lo sợ ảnh hưởng đến thai nhi.