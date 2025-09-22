Thanh niên đánh phụ nữ đang mang thai rồi hỏi 'Biết tao là ai không?' 22/09/2025 18:34

(PLO)- Cho rằng bán ba gói mì ăn liền giá 30.000 đồng là đắt, nam thanh niên ở Đắk Lắk hành hung một phụ nữ đang mang thai và hỏi “Biết tao là ai không?”.

Chiều 22-9, một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị này đang xác minh video có nội dung một thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai vì mâu thuẫn khi mua hàng.

“Người phụ nữ bị hành hung đang mang thai. Chúng tôi đang xác minh sự việc"- lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa thông tin.

Dù bị đánh, bà N vẫn liên tục bình tĩnh ngăn cản nam thanh niên đã hành hung con gái mình. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một phụ nữ đang mang thai. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ việc người phụ nữ mang thai bán ba gói mì ăn liền với giá 30.000 đồng.

Người phụ nữ trong clip được xác định là bà Lê Thị Kim N. (35 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa).

Video nam thanh niên hành hung thai phụ vì 3 gói mì giá 30.000 đồng

Theo bà N, hiện bà mang thai tháng thứ tư. Rạng sáng 21-9, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của bà mua ba gói mì ăn liền hiệu Omachi. Bà N nói loại mì này có giá 10.000 đồng/gói, ba gói có giá 30.000 đồng.

Sau khi nghe giá, thanh niên liền phản ứng, nổi cáu, cho rằng giá bán như vậy là đắt. Bà N giải thích: “Hồi giờ giá vậy chứ không mắc đâu!”.

Lập tức, thanh niên nổi nóng, cho rằng bà N "nói chuyện mất dạy". Tiếp đó, nam thanh niên lao vào đá liên tiếp vào hàng hóa rồi tát, đá bà N.

Thấy con gái bị hành hung, mẹ bà N chạy đến can ngăn cũng bị nam thanh niên này đạp trúng vào người. Bị đánh, mẹ bà N liên tục năn nỉ, xin nam thanh niên bớt nóng. Bà nói “Nó đang mang bầu, tội nó!”

Dù vậy, nam thanh niên vẫn liên tục chửi bới, cho rằng bà N "mất dạy". “Tao kêu bán đắt là bán đắt, mày biết tao là ai không?"- Nam thanh niên này nói và liên tục đe dọa bà N.

Cũng theo bà N, sau khi xảy ra vụ việc, bà phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi.