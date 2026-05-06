Không chỉ camera, muốn dẹp nạn xả rác cần thêm ‘mắt dân’ 06/05/2026 05:15

(PLO)- Dù việc truy vết còn mất thời gian do người vi phạm thường che giấu danh tính, nhưng khi đã xác minh được, chính quyền kiên quyết xử lý để bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị địa phương.

Như PLO đã đưa tin, vừa qua Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đã xử phạt hành chính hai người đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.

Theo đó, qua rà soát hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện hai người có hành vi vứt rác bừa bãi. Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Công an phường Tân Mỹ đã xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 người vứt rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Mỹ, TP.HCM), sau đó bị công an mời làm việc và xử phạt. Ảnh: CA

Vụ việc này cho thấy việc xử phạt qua hình ảnh camera đã phát huy hiệu quả bởi tính minh bạch, hạn chế tối đa tranh cãi. Những hình ảnh ghi lại không chỉ giúp cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng mà còn tạo sức răn đe trực diện đối với người vi phạm. Tuy nhiên, để hiệu quả này được lan tỏa rộng hơn, vẫn cần lấp đầy những khoảng trống mà camera chưa vươn tới.

Cần triển khai rộng rãi

Bạn đọc Hoàng Phúc đánh giá việc xử phạt qua camera là một bước tiến tích cực trong quản lý đô thị, giúp minh bạch và khách quan hơn trong xử lý vi phạm. Theo anh, hình ảnh ghi lại là bằng chứng rõ ràng, hạn chế tranh cãi và tránh tình trạng phạt cảm tính.

"Tôi thấy xử phạt qua camera rất thuyết phục vì chứng cứ rành rành. Làm vậy cũng công bằng với mọi người. Nếu triển khai rộng cách làm này thì ý thức của nhiều người chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt" - anh Phúc nhận xét.

Tương tự, bạn đọc Thu Hà cho rằng việc áp dụng camera không chỉ giúp xử phạt mà còn tạo thói quen tự điều chỉnh hành vi nơi công cộng. Khi biết mình có thể bị ghi lại bất cứ lúc nào, nhiều người sẽ cân nhắc trước khi làm sai.

"Tôi thấy từ khi có camera, nhiều người có ý thức hơn hẳn, ít nhất là ở những chỗ có gắn thiết bị. Nó giống như một sự nhắc nhở thường trực vậy; không cần có người canh thì cộng đồng vẫn tự ý thức hành xử chuẩn mực hơn" - chị Hà chia sẻ.

Bạn đọc Lan Chi nhấn mạnh rằng xả rác không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm, tắc cống và nhiều hệ luỵ kéo theo nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ vì hậu quả chưa thấy ngay.

"Camera giúp phơi bày vi phạm nhưng không thể thay thế ý thức. Không ít người canh lúc vắng để xả rác vì nghĩ không ai thấy. Tôi cho rằng nên công khai một số trường hợp bị xử phạt để tăng răn đe, tránh tình trạng xử lý rồi lại chìm đi" - chị Chi nói.

Hai người đổ rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Mỹ, TP.HCM) làm việc với công an. Ảnh: CA

Khi mỗi người dân trở thành "camera di động"

Nhìn tổng thể, camera đang phát huy hiệu quả trong phát hiện, ghi nhận vi phạm và hỗ trợ xử lý minh bạch. Tuy nhiên, vẫn tồn tại “điểm mù” và tâm lý né tránh, khiến tình trạng xả rác chưa thể chấm dứt. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hẻm nhỏ, bãi đất trống hay nơi vắng người, tình trạng này vẫn phổ biến do thiếu giám sát.

Nhiều bạn đọc cho rằng giải pháp từ cộng đồng cần phải được bổ sung; nếu camera là “mắt thần” cố định, thì người dân chính là mạng lưới giám sát linh hoạt, giúp lấp khoảng trống và tạo sức ép xã hội.

"Cần kết hợp nhiều hình thức giám sát thay vì chỉ dựa vào camera. Hiện nay có nhiều kênh phản ánh như 1022, VNeID, Zalo, fanpage… nếu tận dụng tốt thì gần như luôn có người giám sát" - bạn đọc Minh Anh chia sẻ.

Bạn đọc Thanh Tùng cho rằng sự thờ ơ của người xung quanh vô tình tạo điều kiện cho hành vi xả rác tiếp diễn. Khi thấy vi phạm nhưng không phản ánh, cộng đồng đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn từ sớm. Theo anh, trong bối cảnh ai cũng có điện thoại, việc ghi nhận vi phạm là hoàn toàn khả thi.

"Không cần phải làm gì lớn lao, chỉ cần đứng lại vài giây quay clip là đủ. Quan trọng là mình có chịu làm hay không thôi, dĩ nhiên phải đảm bảo an toàn. Nếu ai cũng nghĩ ‘không phải việc của mình’ thì rác vẫn cứ đầy lên" - anh Tùng nói.

Bạn đọc Hoàng Nam nêu quan điểm rằng cần xử lý vi phạm một cách quyết liệt, liên tục để tạo hiệu ứng răn đe mạnh. Nếu số lượng trường hợp bị xử lý tăng lên nhờ kết hợp camera và người dân cung cấp chứng cứ, hành vi xả rác sẽ giảm đáng kể. Theo anh, chi phí vi phạm phải đủ lớn để ngăn chặn thói quen xấu.

"Phạt không phải để thu tiền mà để thay đổi hành vi. Nhưng muốn vậy thì phải làm đều tay, chứ không chỉ làm theo các đợt cao điểm. Khi người ta thấy vi phạm là bị xử lý ngay, tự khắc sẽ không dám làm nữa" - anh Nam nói.

Cần camera và giải pháp mạnh tay

Ông Ngọc Kiên Cường, Bí thư chi bộ khu phố 31, phường Long Bình, TP.HCM bày tỏ sự ủng hộ đối với việc lắp đặt camera giám sát, trong bối cảnh tình trạng đổ rác bừa bãi tại các khu đất trống, vị trí khuất tầm nhìn vẫn diễn ra dai dẳng, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Theo ông, dù một số địa phương đã triển khai hệ thống camera và bước đầu mang lại hiệu quả, nhưng tại khu phố ông, việc này vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc về kinh phí đầu tư, hạ tầng điện và điều kiện vị trí lắp đặt.

Thực tế cho thấy, ở những nơi có camera giám sát, hành vi đổ rác trái phép đã giảm rõ rệt, chứng minh đây là giải pháp khả thi cần được nhân rộng. Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ, cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân, từ việc hỗ trợ nguồn lực đến xây dựng các mô hình giám sát cộng đồng hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng cần áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn, như yêu cầu người dân ký cam kết không tham gia đổ rác trái phép, đồng thời xử nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe.

“Tại khu vực tôi sống, một số điểm nóng đã được cải tạo thành công viên để ngăn chặn tình trạng xả rác, thế nhưng hành vi này lại dịch chuyển sang những khu vực khác kín đáo hơn. Do đó, cần phải có giải pháp tổng thể, lâu dài, thay vì chỉ xử lý tạm thời” - ông Cường nói.

Chị Phạm Thị Ngọc làm nghề thu gom rác tại phường Bảy Hiền, TP.HCM. Chị Ngọc chia sẻ rằng mỗi ngày các công nhân thu gom không chỉ gom rác tại các nơi theo quy định mà còn phải đối mặt với những điểm đổ trộm ngày càng tinh vi. Có những chỗ hôm trước chị vừa dọn sạch, hôm sau quay lại đã đầy ắp rác. Nhiều khi chán nản vì công sức của chị gần như đổ sông đổ biển, nhưng nếu không gom thì không thể sạch được.

"Người ta thường chọn lúc đêm khuya hoặc nơi vắng vẻ để đổ, nên rất khó phát hiện. Nếu có camera giám sát thì đỡ cho tụi tôi rất nhiều, vừa giảm áp lực dọn dẹp, vừa giúp xử lý tận gốc người vi phạm. Chứ cứ dọn hoài mà không ngăn được thì rác vẫn cứ đẻ ra thêm" - chị Ngọc nói.