Không có bị hại, người phạm tội đánh bạc nộp tiền khắc phục cho ai? 06/11/2025 15:08

(PLO)- Đối với tội đánh bạc, việc nộp tiền khắc phục hậu quả không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà là yếu tố thể hiện sự ăn năn hối cải để các cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt.

TAND TP Hà Nội hiện đang xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Theo cáo trạng, trong số 136 bị can phạm tội đánh bạc chỉ có 23 người thắng với tổng số tiền là 5,8 tỉ đồng.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là 2,2 tỉ đồng. Người thắng ít nhất là 10 USD (khoảng 240.700 đồng).

Nhiều bị cáo dù đánh bạc thua nhưng cũng chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Vậy ý nghĩa của việc này là gì?

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

ThS-LS Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong các vụ án đánh bạc, việc người phạm tội nộp tiền khắc phục hậu quả là vấn đề gây nhiều thắc mắc, bởi khác với các tội phạm xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác (như cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông...) có người bị thiệt hại cụ thể để bồi thường, thì hành vi đánh bạc lại không trực tiếp gây tổn thất cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi đánh bạc không làm phát sinh “hậu quả” rõ ràng đối với người bị hại mà chỉ xâm phạm đến trật tự, kỷ cương xã hội.

Do đó, người phạm tội đánh bạc không có nghĩa vụ bắt buộc phải nộp tiền khắc phục hậu quả như các tội danh có người bị hại. Tuy nhiên, việc tự nguyện nộp lại tiền vẫn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của pháp luật hình sự, những cá nhân vi phạm sẽ phải nộp toàn bộ số tiền sử dụng tiền để đánh bạc, người thắng bạc sẽ phải nộp thêm số tiền hoặc tài sản có nguồn gốc thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, để thể hiện sự ăn năn hối cải và thái độ hợp tác với cơ quan tố tụng, người phạm tội có thể tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả theo Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP (hướng dẫn tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc) và Bộ luật Hình sự hiện hành để được xem xét giảm án.

Theo Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS, toàn bộ vật, tiền dùng vào việc phạm tội hoặc thu được do phạm tội mà có đều bị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Với tội đánh bạc, tiền dùng để đánh bạc, tiền thắng, tiền thua cũng như các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc như điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng... đều được xác nhận là vật chứng của vụ án.

Do đó, dù người chơi thắng hay thua thì số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc đều bị tịch thu. Người thắng không được hưởng khoản tiền thắng vì đó là thu lợi bất chính, người thua cũng không được đòi lại tiền vì đó đã bị coi là công cụ, phương tiện phạm tội.

Do đó, việc người phạm tội chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính mang ý nghĩa pháp lý quan trọng. Hành vi này không chỉ giúp cơ quan tiến hành tố tụng thu hồi tài sản phạm pháp nhanh chóng, giảm chi phí điều tra mà còn thể hiện thái độ thành khẩn, ý thức tuân thủ pháp luật và mong muốn sửa chữa sai lầm của người vi phạm.

Việc chủ động nộp lại tiền sẽ được ghi nhận như một tình tiết giảm nhẹ TNHS khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Đối với các bị cáo không có thu lợi bất chính nhưng vẫn chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả có thể sẽ được Tòa án xem xét về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS.

Trong tội đánh bạc, khắc phục hậu quả không mang tính chất vật chất bắt buộc mà là một cách thể hiện thái độ của người phạm tội đối với pháp luật và xã hội.

Việc tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính đã thể hiện sự thừa nhận hành vi sai trái, tôn trọng pháp luật và mong muốn được sửa sai, qua đó giúp cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá toàn diện hơn về nhân thân, động cơ, mức độ nguy hiểm của hành vi để áp dụng chính sách hình sự phù hợp.