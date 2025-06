Không nhận được thông báo phạt nguội, có được 'xí xóa' vi phạm không? 19/06/2025 10:59

Gần đây, tôi đưa xe đi đăng kiểm thì được thông báo có vi phạm giao thông qua hình ảnh phạt nguội từ vài tháng trước. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tôi không hề nhận được giấy báo hay tin nhắn nào về việc vi phạm giao thông cả.

Vậy trong trường hợp không được thông báo phạt nguội, tôi có được “xí xóa” vi phạm hay vẫn phải nộp phạt theo quy định?

Bạn đọc Kim Ngân (TP.HCM)

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Thông tư 73/2024/TT-BCA về công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông, áp dụng từ ngày 1-1-2025 quy định đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì trong thời hạn 10 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ nhật) kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo đến người có hành vi vi phạm.

Luật sư Trương Văn Tuấn

Điều 4 Nghị định 168/2024 quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 01 năm.

Thời hạn xác định cá nhân, tổ chức vi phạm được tính từ thời điểm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của cá nhân, tổ chức ghi nhận được kết quả cho đến hết ngày cuối cùng của thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quá thời hạn này mà người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt thì kết quả thu thập được không còn giá trị sử dụng.

Nếu quá thời hiệu 1 năm, việc "xí xóa" lỗi phạt nguội do không nhận được thông báo cũng không tự động xảy ra, đặc biệt là khi người vi phạm cố tình trốn tránh hoặc chậm trễ. Người vi phạm cần chứng minh được lý do khách quan không nhận được thông báo. Nếu có lý do chính đáng như chuyển chỗ ở, xe chưa sang tên, đi nước ngoài, bệnh tật, hoặc bị giam giữ, cần làm đơn giải trình và cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng để được xem xét.

Nếu không nhận được thông báo phạt nguội do lỗi của cơ quan chức năng, bạn vẫn có thể bị xử lý phạt nguội khi đi đăng kiểm hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xe.

Như vậy, không nhận được thông báo phạt nguội thì không có nghĩa được "xí xóa" mà phải có đơn giải trình nguyên nhân không nhận được thông báo phạt nguội để CSGT xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

Trong đơn cần giải trình lý do người vi phạm không nhận được thông báo phạt nguội, ví dụ do thay đổi địa chỉ, người khác nhận thay nhưng không chuyển lại, vắng nhà lâu ngày... Hiện nay việc đóng phạt đã được thực hiện tại nơi thường trú hoặc nơi xảy ra vi phạm, tuỳ lựa chọn của người vi phạm nên nộp ở nơi mình thực hiện thủ tục nộp phạt.

Người dân nên chủ động kiểm tra thông tin phạt nguội trên các trang web của cơ quan chức năng (ví dụ: Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia) hoặc ứng dụng VNeID để kịp thời phát hiện và xử lý, đồng thời đảm bảo quyền lợi và chấp hành đúng quy định pháp luật.