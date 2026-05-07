Không sử dụng găng tay tiếp xúc thực phẩm, nhiều quán ăn uống ở phường Hoàn Kiếm bị phạt tiền triệu 07/05/2026 10:41

(PLO)- Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống do không đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó có lỗi không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm…

UBND phường Hoàn Kiếm vừa có thông tin về kết quả triển khai xử lý các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết phường này có diện tích khoảng 1,93 km², dân số khoảng 105.000 người cùng hơn 10.000 cơ sở kinh doanh, mỗi ngày phát sinh trung bình trên 130 tấn rác thải sinh hoạt, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý môi trường đô thị.

Trước thực tế này, UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo vệ sinh môi trường nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất.

Cán bộ phường Hoàn Kiếm kiểm tra an toàn thực phẩm tại một quán ăn đường phố trên địa bàn dịp tháng 4-2026.

Đặc biệt, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành quy chế phối hợp xác minh, lập hồ sơ xử phạt hành vi đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định thông qua dữ liệu camera. Theo phường Hoàn Kiếm, giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng tính răn đe và từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cơ sở kinh doanh.

Kết quả, từ ngày 1-7-2025 đến nay, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử phạt 131 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng số tiền xử phạt 532,2 triệu đồng. Đặc biệt, 100% phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến vệ sinh môi trường đều được tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn.

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, riêng trong tháng 4-2026, phường Hoàn Kiếm đã xử phạt ba trường hợp với tổng số tiền 56 triệu đồng.

Cụ thể, một quán nước ép hoa quả tại phố Đinh Liệt bị xử phạt 1,5 triệu đồng do nhân viên không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ăn ngay.

Một quán ăn trên phố Phùng Hưng bị xử phạt 4,5 triệu đồng vì thức ăn không được che đậy, để côn trùng xâm nhập và không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín.

Đáng chú ý, cơ sở Bia Ngọc Linh trên phố Đường Thành bị xử phạt 50 triệu đồng do giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn.