Bộ Công Thương họp khẩn sản xuất khẩu trang vải

Chiều 6-2, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp khẩn liên quan đến năng lực sản xuất khẩu trang vải do Thứ trưởng Đặng Hoàng An chủ trì.



Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp. Để có dụng cụ phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế đang hoạt động hết công suất.



Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: BCT

Tại cuộc họp, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết năng lực cung ứng của tập đoàn đối với khẩu trang được làm từ vải dệt kim kháng khuẩn và vải kháng khuẩn không dệt ra thị trường đang tăng dần.



Cụ thể, hiện tại, năng lực cung ứng là 40.000-60.000 chiếc/ngày; đến ngày 10-2-2020 dự kiến là 200.000 chiếc/ngày và từ 14-2 năng lực cung ứng đạt khoảng 400.000-500.000 chiếc khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn/ngày; vải không dệt kháng khuẩn đạt 10-15 tấn/ngày, tương đương 3-4 triệu khẩu trang dùng 1 lần/ngày.

Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết từ trước đến nay, hầu hết các doanh nghiệp không sản xuất khẩu trang. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh, một số doanh nghiệp đã chủ động may khẩu trang vải để phục công nhân viên trong nội bộ công ty, hoặc để phát miễn phí cho cộng đồng, chưa sản xuất để cung cấp khẩu trang ra thị trường.



Các nhà máy đang tăng cường sản xuất khẩu trang.



Trong trường hợp cần thiết, các doanh nghiệp sẵn sàng chung tay để cung ứng nhanh nhất khẩu trang vải cho cộng đồng.



Sau khi lắng nghe các ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá: “Chúng ta hoàn toàn tự tin có khả năng cung ứng đủ khẩu trang vải cho thị trường”.



Để tăng khả năng cung cấp khẩu trang, đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời có các bước chuẩn bị cho trường hợp cần thiết, Thứ trưởng An yêu cầu các đơn vị đã và đang tổ chức sản xuất khẩu trang đẩy mạnh công suất, tăng năng lực cung ứng khẩu trang vải ra thị trường.



Đồng thời phối hợp cùng Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp), Tập đoàn Dệt may, Hiệp hội Dệt may Việt Nam báo cáo số liệu về khả năng sản xuất và cung ứng khẩu trang vải ra thị trường, phối hợp cùng Bộ Công Thương để đưa sản phẩm khẩu trang vào hệ thống phân phối lớn sẵn có để sản phẩm khẩu trang dễ dàng, thuận tiện đến tay người tiêu dùng.



Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Công ty cổ phần Viện nghiên cứu Dệt May hướng dẫn quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tiến hành kiểm nghiệm nhanh chóng để thực hiện thủ tục công bố hợp quy các sản phẩm khẩu trang vải, lưu thông trên thị trường.