Cung rước xá lợi Phật ở quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Từ ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Lễ hội khèn hoa và Hội xuân mở cổng trời Fansipan đón khách về miền linh thiêng Fansipan du xuân, bái Phật, chiêm bái xá lợi Phật và cầu an, may mắn đầu năm. Lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động đặc sắc như giã bánh dày, làm bánh cốm, thi múa khèn, rộn ràng với các trò chơi truyền thống như đua heo, bịt mắt bắt lợn, đi cà kheo… giữa không gian tràn đầy sự sống của 50.000 cây tulip, 4.000 cây cúc lá nho, hàng nghìn cây thu hải đường, cúc mâm xôi, xác pháo… xen lẫn giữa đào, mận bung nở khắp nơi. Phật tử và du khách thập phương sẽ hội tụ về Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự… để tụng kinh niệm Phật cầu an, hoan hỉ nhận giấy đỏ may mắn, quà tặng tâm linh, tham dự chương trình biểu diễn tâm linh và khởi đầu mùa Hội xuân Mở Cổng trời ý nghĩa, linh thiêng. Trong dịp này, từ 7-2 đến 19-2, Sun World Fansipan Legend áp dụng ưu đãi giảm giá vé cáp treo chỉ còn 200.000 đồng/người cho bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai.