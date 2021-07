Đối với cuộc gọi rác: Người dân phản ánh đến đầu số 5656, tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí. Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác: V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656 Hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656. Ví dụ: V (0987654321)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ bất động sản của công y A) gửi 5656. Đối với ngăn chặn cuộc gọi giả mạo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc bưu điện để thông báo có quà, bưu kiện, bưu phẩm..., người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của đối tượng. Khi gặp sự việc tương tự, cần trình báo ngay cho cơ quan công an xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại Trực ban hình sự 0692348560, của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để được hướng dẫn kịp thời.