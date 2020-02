Rau xanh, hoa quả... bán chạy tại các siêu thị

Theo ghi nhận của PV, sáng 4-2, hầu hết các điểm siêu thị tại quận 3, quận 10, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh như Bách Hóa Xanh, Big C, Coop Mart… rất đông đúc người mua sắm.

Đặc biệt tại các quầy hàng rau xanh, đồ ăn tươi sống, hoa quả… lượng người mua ồ ạt hơn cả.



Các quầy rau củ, thực phẩm tươi sống luôn đón nhận lượng lớn khách hàng mua sắm. Ảnh: THU HÀ

Trao đổi với PLO, đại diện siêu thị Big C khu vực miền Nam thông tin trong những ngày gần đây, lượng khách hàng mua sắm rau củ tăng đột biến so với ngày thường. Song lượng hàng hóa vẫn luôn dồi dào nhờ vào việc cung ứng hàng hóa liên tục từ các nhà cung cấp của Big C.

Đồng thời hệ thống siêu thị này cũng đang áp dụng các đợt giảm giá mạnh đối với các mặt hàng rau củ quả, hàng thực phẩm tươi sống. Đơn cử giảm giá từ 21% với cải thìa; giảm giá 33% với khoai lang tím; giảm giá 26% với rau muống VietGAP,…

Chị Thanh Hằng mua sắm tại Siêu thị BigC trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), đang xếp đầy hai xe hàng với rau, củ, đồ ăn tươi sống, sữa, mì tôm… cho hay: “Từ khi dịch Corona xảy ra ở Việt Nam, gia đình tôi cũng hạn chế đến khu vực đông người. Mỗi lần đi siêu thị mình cố gắng mua trong một tuần hoặc hơn thế. Thêm nữa tuần này, hai con nhỏ được nghỉ học nên phải mua nhiều hơn bình thường”.



Người mua vì tâm lý ngại đến khu vực đông người trong mùa dịch Corona nên thường tích trữ thực phẩm cả tuần lễ. Ảnh: THU HÀ

Anh T. (nhân viên Siêu thị Coop Mart tại quận 3) cho hay từ hơn một tuần nay, khách hàng mua sắm tại siêu thị tăng đột biến. Lượng khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn luôn trong tình trạng hết hàng vì tâm lý lo sợ dịch Corona và hàng hóa bình ổn giá.

Anh T. ước tính nếu ngày thường chỉ bán dưới 10 hộp khẩu trang thì hiện tại có cửa hàng bán tới 300-500 hộp khẩu trang (mỗi hộp 50 chiếc) trong vòng 1-2 giờ đồng hồ sau khi nhập hàng, mặc dù hạn chế chỉ bán cho mỗi khách một hộp.

Thêm vào đó, hoa quả như bưởi, cam, quýt là các mặt hàng được nhiều người mua sắm nhất. “Rất có thể người dân mua về để tăng sức đề kháng cho cơ thể, có người mua đến hàng chục ký cam, và bưởi” - anh T. chia sẻ.

Không chỉ thế tại hệ thống Coop Mart, Bách Hóa Xanh… ngoài việc “cháy hàng” khẩu trang và nước rửa tay khô thì các mặt hàng thực phẩm rau củ, thực phẩm tươi sống luôn đầy kệ.

Nếu như ngày 3-2, các điểm siêu thị Bách Hóa Xanh khu vực quận 2, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức…cạn kiệt mặt hàng rau củ dù chỉ đầu giờ chiều, thì sáng 4-2 lượng hàng hóa trở nên phong phú và nhiều hơn.

Lý giải việc “cháy hàng” này, đại diện hệ thống siêu thị này nhận định: “Rất có thể vì hôm qua, Bách Hóa Xanh mới cho mở cửa toàn bộ hệ thống, và toàn thời gian nên rất khó để dự đoán được sức mua của người tiêu dùng khiến cho lượng hóa hơi thiếu hụt”. Song vị này cho hay hiện tại lượng hàng hóa của hệ thống này đã đi vào ổn định và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là trong mùa dịch Corona.

Tuy nhiên ở một vài điểm siêu thị, hiện rau củ quả vẫn đứng mức giá cao ngang tết như khổ qua 25.000-30.000 đồng/kg, đậu cove 38.000 đồng/kg, cam mỹ loại hơn 98.000 đồng/kg…