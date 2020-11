Xăng A95, E5 đồng loạt giảm giá

Từ 15 giờ ngày 11-11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu.



Cụ thể, xăng E5RON92 còn 13.885 đồng/lít (giảm 224 đồng/lít so với giá hiện hành); xăng RON95-III còn 14.701 đồng/lít (giảm 238 đồng/lít so với giá hiện hành).

Dầu diesel còn 10.838 đồng/lít (giảm 380 đồng/lít so với giá hiện hành); dầu hỏa còn 9.562 đồng/lít (giảm 155 đồng/lít so với giá hiện hành); dầu mazut còn 11.091 đồng/kg (giảm 170 đồng/kg so với giá hiện hành).



Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết đây là mức giá sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.