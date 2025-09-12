Kỹ năng sử dụng phanh xe ô tô đúng cách để lái xe an toàn 12/09/2025 20:08

(PLO)- Sử dụng phanh đúng cách là một kỹ năng quan trọng mà mọi tài xế cần thành thạo. Hãy luyện tập thường xuyên để biến những thói quen này thành bản năng, giúp bạn lái xe an toàn trên mọi hành trình.

Sử dụng phanh một cách đúng chuẩn là một kỹ năng thiết yếu giúp bạn lái xe an toàn và kéo dài tuổi thọ của xe. Hãy nắm vững những nguyên tắc cơ bản và cách xử lý trong các tình huống cụ thể dưới đây.

1. Nguyên tắc cơ bản khi bạn lái xe

- Chỉ dùng chân phải: Luôn luôn dùng chân phải để điều khiển cả bàn đạp ga và phanh. Điều này giúp bạn tránh nhầm lẫn giữa hai bàn đạp trong những tình huống khẩn cấp, vốn là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn.

- Phanh sớm và nhẹ: Thay vì đạp phanh gấp ở khoảng cách gần, hãy bắt đầu phanh từ từ và nhẹ nhàng từ xa. Cách này không chỉ giúp xe giảm tốc êm ái, an toàn cho người ngồi trong xe mà còn giảm mòn má phanh.

Hãy giữ chân phanh đều và dứt khoát để tối ưu hiệu quả, tránh nhấp nhả phanh liên tục. Ảnh: wikiHow

- Không giữ phanh khi dừng: Khi dừng xe tạm thời (ví dụ như chờ đèn đỏ) trên đường bằng phẳng, hãy chuyển về số N (số mo) hoặc P (số đỗ) và kéo phanh tay. Việc giữ chân phanh liên tục sẽ làm nóng phanh quá mức, gây hại cho hệ thống.

2. Các tình huống cụ thể

- Khi đổ dốc:

Nhiều người có thói quen rà phanh liên tục khi xuống dốc, điều này khiến phanh bị nóng và giảm hiệu quả.

Cách đúng: Hãy chuyển về số thấp (số 2 hoặc L) để tận dụng phanh động cơ. Điều này giúp kiểm soát tốc độ xe hiệu quả mà không cần dùng phanh chân quá nhiều. Chỉ rà phanh khi cần thiết để giữ tốc độ ổn định trên những đoạn dốc dài.

- Khi vào cua

Phanh gấp khi xe đang vào cua có thể khiến xe bị trượt, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt.

Cách đúng: Hãy phanh giảm tốc trước khi vào cua. Khi xe đã vào cua, hãy nhả phanh và giữ vô lăng ổn định. Sau khi xe đã thẳng, bạn có thể tăng ga trở lại.

- Khi phanh khẩn cấp

Trong tình huống bất ngờ cần phanh gấp, nhiều người thường hoảng loạn và đạp phanh hết cỡ.

Cách đúng: Đạp mạnh và giữ bàn đạp phanh. Đối với xe có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), bạn sẽ cảm thấy bàn đạp rung lên - đó là dấu hiệu ABS đang hoạt động. Tiếp tục giữ phanh và điều khiển vô lăng để tránh chướng ngại vật. Nếu xe không có ABS, bạn nên nhấp nhả phanh liên tục để tránh bánh xe bị bó cứng.