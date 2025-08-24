Lâm Đồng: Phát hiện 1 thi thể không nguyên vẹn bên bờ biển Phan Rí Cửa 24/08/2025 18:36

(PLO)- Người dân địa phương phát hiện thi thể không nguyên vẹn nằm cách bờ biển Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) khoảng hơn 50m.

Đến tối 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành hành khám nghiệm hiện trường, tử thi của thi thể không nguyên vẹn tại xã Phan Rí Cửa.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: DN.

Trước đó, chiều cùng ngày, một người dân địa phương trình báo phát hiện một thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây cách bờ biển thôn Lâm Lộc 1, Phan Rí Cửa khoảng hơn 50m.

Công an xã Phan Rí Cửa đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định thi thể bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

Thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn trong đó hộp sọ nằm cạnh đùi phải, có một sợi dây treo ở cành cây gần đó... Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm tung tích, danh tính nạn nhân và đang khẩn trương xác minh, điều tra.