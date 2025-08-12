Làm rõ trách nhiệm vụ sập giàn giáo khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh 12/08/2025 15:52

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm vụ sập giàn giáo khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến hai người tử vong tại chỗ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi dự án trên xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 9 giờ, nhóm bảy lao động Công ty Duy Phong thi công bậc nước cao hơn 40 m trên vách núi ở dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc (tỉnh Phú Yên cũ), bằng cách dùng vòi phun bêtông lên các tấm cốp pha dựng thủ công.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh: X.HOÁT

Khi đến đoạn 3/4 dốc, giàn giáo công trình bậc nước bị sập làm ba người là Nguyễn Bá Nam (45 tuổi, ngụ xã Tuy An Đông), Tôn Thành Minh (55 tuổi, ngụ xã Tuy An Bắc) và Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị bêtông vùi lấp.

Ông Minh và Nam chết tại chỗ, ông Dũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Với vụ tai nạn nghiêm trọng, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và giải pháp khắc phục cũng như biện pháp cần thiết để ngăn ngừa không xảy ra trường hợp tương tự.

Theo Ban Quản lý dự án 85, trong bối cảnh dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19-8, mặc dù toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ nhưng sự việc xảy ra là một nằm ngoài mong muốn của các bên.