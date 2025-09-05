Lặn sâu 40 m bắt hải sản, 1 ngư dân bị suy thận 05/09/2025 17:59

(PLO)- Ngư dân quê Quảng Ngãi bị suy thận cấp độ khi lặn sâu 40 m giờ thứ 12 được các thuyền viên đưa vào đảo Song Tử Tây, Khánh Hòa cấp cứu.

Ngày 5-9, chỉ huy Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Đức Quang (45 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị suy thận cấp độ lặn sâu 40 m giờ thứ 12.

Video: Cấp cứu ngư dân bị nạn khi lặn bắt hải sản trên biển.

Sáng cùng ngày, đảo Song Tử Tây tiếp nhận ngư dân Quang từ tàu cá QNg- 96678TS do ông Mai Văn Cường (41 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn) làm thuyền trưởng hành nghề lặn biển đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa.

Theo thuyền trưởng tàu QNg- 96678TS, ngày 4-9, trong khi đánh bắt hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 3 hải lý, ngư dân Quang sau khi lặn ca thứ ba ở độ sâu 40 m, lên tàu khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bị hôn mê.

Chủ tàu đã tải tăng áp hai lần nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, hôn mê sâu, liệt hoàn toàn hai chi dưới. Sau đó, ngư dân Quang được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 6 giờ 30 ngày 5-9.

Ngư dân được đưa lên đảo Song Tử Tây cấp cứu. Ảnh: THÀNH VŨ

Theo chỉ huy đảo Song Tử Tây, bệnh nhân Quang vào bệnh xá trong tình trạng hôn mê sâu, rung giật nhãn cầu, mất mạch ngoại vi, thở ngáp, mạch huyết áp...

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hôn mê, suy đa tạng, suy tuần hoàn, suy hô hấp, suy thận cấp độ lặn sâu 40 m giờ thứ 12.

Bệnh xá Đảo Song Tử Tây đã xin ý kiến hội chuẩn với Viện Y học Hải quân tại TP Hải Phòng điều trị tái tăng áp theo phác đồ. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu.