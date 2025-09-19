Làn sóng chốt lời khiến giá vàng thế giới giảm 19/09/2025 07:21

(PLO)- Ngay khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng cao, làn sóng chốt lời của nhà đầu tư cũng như biến động đồng USD lập tức khiến giá vàng thế giới giảm.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới hạ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,4% xuống 3.643,40USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 hạ 1,1% xuống 3.678,30USD/ounce.

Ảnh: Kitco News

Triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn “sáng”

Trong phiên gần nhất, giá vàng thế giới biến động rất mạnh. Giá vàng thế giới có lúc chạm ngưỡng cao kỷ lục 3.707,40USD/ounce và rồi sau đó giảm do làn sóng chốt lời mạnh của nhà đầu tư.

Một yếu tố khác tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là biến động của đồng USD. Chỉ số đồng USD tăng 0,5%, vì vậy vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác.

Trong ngày thứ Tư, Fed đã đưa ra quyết định hạ lãi suất đầu tiên tính từ tháng 12, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ có thêm những lần hạ lãi suất khác. Fed cũng giảm bớt việc nói đến lạm phát cao. Diễn biến này khiến thị trường vàng thế giới không khỏi hoài nghi về tốc độ của những lần điều chỉnh chính sách trong tương lai.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nói đến động thái chính sách mới như biện pháp nhằm ứng phó với thị trường lao động ngày một khó khăn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng Fed cũng không vội vàng nới lỏng chính sách.

Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược kim loại tại Zaner Metals, ông Peter Grant, phân tích: “Hiện đang có nhiều băn khoăn xung quanh những bình luận của Fed liên quan đến việc hạ lãi suất cơ bản đồng USD. Yếu tố không rõ ràng đó khiến cho nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời”.

Ông Grant tuy nhiên vẫn tin vào triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới, ông cho rằng sự điều chỉnh của giá vàng thế giới trong phiên gần nhất chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Về dài hạn, giá vàng thế giới sẽ vẫn lên ngưỡng 4.000USD/ounce.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong môi trường lãi suất thấp và trong những giai đoạn bất ổn. Giá vàng thế giới đã tăng gần 39% trong năm nay.

Các chuyên gia phân tích tại tổ chức SP Angel trong nghiên cứu mới nhất khẳng định động lực quan trọng nhất đằng sau sự tăng giá của vàng chính là việc nhóm ngân hàng trung ương BRICS, đặc biệt Trung Quốc, đa dạng hóa tài sản. Chuyên gia của SP Angel cho rằng xu thế này sẽ vẫn tiếp diễn.

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 130,00 – 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 300 nghìn đồng so với 24h trước. Trong ngày đã có lúc giá bán vàng miếng SJC rớt xuống mức 131,7 triệu đồng/lượng, tức là giảm đến 500 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng ngày 18-9.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 117,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,30 – 129,00 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,30 – 129,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,00 – 130,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.155 – 26.445 đồng/USD (mua vào – bán ra).