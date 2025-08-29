Lãnh án vì bán đất 21 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai 460 triệu 29/08/2025 19:33

(PLO)- Được uỷ quyền bán đất, Lê Văn Thành đã làm hợp đồng 460 triệu đồng trong khi giá bán thực tế là 21 tỉ đồng.

Ngày 29-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Thành (46 tuổi, ngụ tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội “Trốn thuế” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Văn Thành tại tòa. Ảnh: PV

Theo cáo trạng, tháng 3-2018, Thành là "cò bán đất" đã giới thiệu cho bà Trương Thị Kim Xuân mua một thửa đất tại thôn Duy Hà (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũ) của ông Phạm Minh Thắng.

Do ông Thắng nhờ vợ chồng ông Cao Thành Mỹ đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) nên giao dịch được thực hiện thông qua những người này. Giá chuyển nhượng thỏa thuận ban đầu là 8,5 tỉ đồng.

Sau đó, thửa đất phát sinh diện tích tăng thêm hơn 800 m² chưa được cấp sổ hồng nên hai bên chưa thể ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức, chỉ ký hợp đồng hứa chuyển nhượng.

Bà Xuân đã chuyển cho Thành 8,3 tỉ đồng đặt cọc. Thành chuyển lại cho ông Thắng hơn 6,8 tỉ đồng.

Bà Xuân ủy quyền cho Thành làm thủ tục cấp lại sổ hồng. Cùng lúc, ông Mỹ giao cho Thành toàn quyền chuyển mục đích, tách thửa, chuyển nhượng thửa đất.

Khi làm thủ tục, Thành phát hiện diện tích thửa đất tăng thêm 480m² so với ban đầu nên yêu cầu bà Xuân thanh toán thêm. Do mức giá Thành đưa ra quá cao, bà Xuân không chấp nhận.

Thời điểm đó đất tăng giá, Thành tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn với giá 21 tỉ đồng mà không có sự đồng ý của bà Xuân cũng như những người liên quan khác.

Đến khi bị bà Xuân thúc giục hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Thành gian dối rằng hồ sơ đang chờ cấp lại sổ hồng.

Đến tháng 8-2020, bà Xuân phát hiện hành vi của Thành nên yêu cầu Thành bồi thường. Thành trả lại 6 tỉ đồng, nợ 2,3 tỉ đồng không trả.

Bên cạnh đó, trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Tuấn, Thành khai giá trị chỉ 460 triệu đồng thay vì 21 tỉ đồng. Bị cáo kê khai thuế thu nhập cá nhân thấp hơn thực tế nên gây thất thoát ngân sách hơn 410 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Thành đã đủ yếu tố cấu thành hai tội danh “Trốn thuế” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX tuyên phạt Thành 1 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.