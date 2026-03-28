Lãnh đạo TP Hà Nội trả lời về lo ngại xây sân bay thứ 2 chiếm diện tích đất lớn 28/03/2026 18:00

(PLO)- Lãnh đạo xã Ứng Hoà, TP Hà Nội lo ngại sân bay thứ hai của Thủ đô dự kiến được đặt tại địa bàn xã sẽ chiếm diện tích sử dụng đất quá lớn, phải di dời khoảng 9.300 người dân.

Chiều 28-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng xây dựng sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam.

Băn khoăn phải di dời hơn 9.000 người dân

Thảo luận về nội dung này, ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết theo phương án dự kiến, sân bay thứ hai có quy mô khoảng 1.200–1.500 ha, công suất 30–50 triệu hành khách mỗi năm.

Hà Nội dự định đặt sân bay thứ 2 tại xã Ứng Hoà. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Huân, nếu đặt tại xã Ứng Hòa, diện tích sân bay sẽ chiếm khoảng 22% tổng diện tích toàn xã. “Với quy mô này, hầu như toàn bộ địa bàn xã sẽ bị ảnh hưởng”, ông Huân lo ngại.

Đại biểu Huân cũng cho biết qua khảo sát sơ bộ, có khoảng 9.300 người dân sẽ phải di dời nếu triển khai dự án. Do đó, ông Huân đề nghị TP Hà Nội cần có kế hoạch dài hạn, đánh giá kỹ tác động để tránh xáo trộn lớn đến đời sống người dân.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nêu thực tế khu vực dự kiến xây dựng sân bay có nền đất thấp, dễ ngập úng, hệ thống tiêu thoát nước phụ thuộc nhiều vào trạm bơm. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ông Đàm Văn Huân, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa (TP Hà Nội).

Ngoài ra, ông Huân cũng băn khoăn về yếu tố cạnh tranh vùng khi cho rằng, theo quy hoạch trước đây, khu vực lân cận (tỉnh Ninh Bình) từng dự kiến có sân bay, vị trí chỉ cách khoảng 17 km. Vì vậy, cần làm rõ lợi thế của sân bay Ứng Hòa so với các sân bay lân cận.

Đại biểu cũng lưu ý việc xây dựng sân bay tại đây có thể tác động đến khu di tích chùa Hương – một điểm du lịch, tâm linh quan trọng của khu vực.

Xây sân bay thứ 2 là cấp thiết

Giải trình các ý kiến, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết việc phát triển sân bay thứ hai đã được xác định trong nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như các quy hoạch cấp quốc gia.

Theo ông Tuấn, trong quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã tích hợp các quy hoạch trước đây đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó đều thống nhất định hướng đặt sân bay thứ hai ở phía Nam để bổ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sân bay này dự kiến có công suất tối đa khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, sử dụng quỹ đất ngoài khu vực đô thị, từ 1.200–1.500 ha.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh việc Thủ đô có từ hai sân bay trở lên là yêu cầu cần thiết, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo an ninh hàng không.

“Trong trường hợp một sân bay gặp sự cố, cần có sân bay khác hỗ trợ ngay”, ông Tuấn nói.

Về lo ngại khoảng cách với sân bay Ninh Bình, ông Tuấn cho biết quy hoạch này đã được điều chỉnh. Sau khi các địa phương Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới đã nghiên cứu lại phương án và thống nhất với Hà Nội.

Theo đó, sân bay của tỉnh Ninh Bình sẽ được bố trí cách vị trí dự kiến sân bay Ứng Hòa khoảng 50 km, thay vì khoảng 17 km như phương án trước đây.

“Các nghiên cứu, quy hoạch đều xác định sân bay thứ hai tại Ứng Hòa đáp ứng tốt hướng tuyến hàng không và nhu cầu phát triển của Vùng Thủ đô”, ông Tuấn khẳng định.