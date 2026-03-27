Hà Nội bàn quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới thành phố toàn cầu 27/03/2026 16:54

(PLO)- Cấu trúc đô thị Hà Nội dự kiến được phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm” với chín cực phát triển, chín trung tâm lớn và chín trục động lực.

Chiều 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm thảo luận nhiều nội dung quan trọng về định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó có quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì, cùng dự có lãnh đạo thành phố và đại biểu Trung ương. Ngoài ra còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh quy hoạch Thủ đô là nền tảng định hình không gian phát triển lâu dài. Quy hoạch đã được hoàn thiện qua nhiều vòng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã hai lần cho ý kiến và tại hội nghị này sẽ xem xét lần cuối trước khi phê duyệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung góp ý các định hướng lớn, bảo đảm đồng bộ với Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, các chiến lược quốc gia và ý kiến của Thường trực Chính phủ, các bộ, ngành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG THÁI

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết quy hoạch được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và người dân.

Theo đó, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 xã, phường, diện tích khoảng 3.359,84 km², đồng thời mở rộng nghiên cứu liên kết với Vùng Thủ đô, Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế lớn.

Dự báo đến năm 2035, dân số Hà Nội đạt khoảng 14-15 triệu người, đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người, đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người và tầm nhìn dài hạn khống chế không quá 20 triệu người.

Về sử dụng đất, tỉ lệ đất xây dựng đô thị đến năm 2045 đạt 45-50%, đến năm 2065 đạt 55-60%. Phần còn lại sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm duy trì rừng, vành đai xanh, hành lang xanh theo mô hình phát triển “nén - xanh”.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu ngang tầm các thủ đô phát triển, từ năm 2065 hướng tới trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao.

Không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Đáng chú ý, thành phố định hướng chuyển từ “quy hoạch hàn lâm” sang “quy hoạch hành động” với hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, đóng vai trò then chốt. Mạng lưới metro dự kiến dài khoảng 1.200 km, bao gồm các tuyến đường sắt đô thị, liên vùng, đường sắt nhẹ và hệ thống vận chuyển tự động.

Cấu trúc đô thị được phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm” với chín cực phát triển, chín trung tâm lớn và chín trục động lực. Các tuyến vành đai 1 đến 5 cùng các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây sẽ tạo mạng lưới liên kết đa chiều, vừa bảo tồn khu vực nội đô lịch sử, vừa thúc đẩy phát triển đô thị nén.

Bên cạnh đó, không gian di sản và cảnh quan dọc các sông Đà, sông Hồng, sông Đuống cùng vành đai xanh phía Tây được xác định là trục sinh thái - văn hóa - du lịch quan trọng của Thủ đô.

Quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật, từ giao thông, năng lượng, cấp thoát nước, xử lý chất thải đến thông tin truyền thông, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.