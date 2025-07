Lào, Thái Lan cấp tập chuẩn bị khi bão Wipha tiến vào miền đông Trung Quốc 21/07/2025 15:49

Bão Wipha mang theo mưa to, gió lớn đã gây thiệt hại đáng kể cho Hong Kong và các tỉnh miền nam Trung Quốc trước khi tiến vào miền đông Trung Quốc.

Bão Wipha tiến vào miền đông Trung Quốc

Sau khi tấn công miền nam Trung Quốc trong đêm 20, bão Wipha đã tiến vào miền đông Trung Quốc vào rạng sáng 21-7. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp độ IV, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 cấp độ, trong đó mức I là nghiêm trọng nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, các khu vực ven biển của Phúc Kiến đã hứng mưa to đến mưa rất to kể từ ngày 20-7. Theo cơ quan khí tượng địa phương, nhiều khu vực trong tỉnh dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong ba ngày tới.

Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến yêu cầu nâng cao cảnh giác trước diễn biến thời tiết cực đoan. Tất cả địa phương và cơ quan liên quan phải kịp thời kích hoạt hoặc điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tăng cường công tác giám sát, cảnh báo sớm và phối hợp đánh giá rủi ro.

TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 20-7 trước khi bão Wipha đổ bộ. Ảnh: IC

Các địa phương cũng được chỉ đạo lập kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai do mưa lớn, cũng như nguy cơ lũ quét, lũ lụt trên sông, lở đất và ngập úng đô thị.

Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc) đã phát cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khi bão Wipha di chuyển qua tỉnh này. Mưa lớn đã trút xuống các TP Dương Giang, Trạm Giang và Mậu Danh của tỉnh Quảng Đông.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực ven biển Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Phúc Kiến đến sáng 22-7, kèm theo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh.

Tại TP Hong Kong, Đài Thiên văn Hong Kong sáng 21-7 đã hủy toàn bộ tín hiệu cảnh báo về bão Wipha sau khi cơn bão rời khỏi TP.

Các dịch vụ giao thông tại Hong Kong đang dần trở lại bình thường. Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong cho biết tuyến đường nối Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao đã mở lại cho tất cả phương tiện từ 0 giờ sáng 21-7 (giờ địa phương).

Đài Thiên văn Hong Kong dự báo mưa lớn và sóng lớn trong ngày 21-7 sau khi bão đi qua, đồng thời cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác và tránh xa khu vực ven biển.

Tính đến 19 giờ 40 phút tối 20-7 (giờ địa phương), đã có 33 người được điều trị tại các bệnh viện ở Hong Kong vì chấn thương liên quan đến mưa bão.

Ngày 20-7, chính phủ Philippines cho biết có 3 người thiệt mạng, 3 người bị thương và hơn 300.000 người bị ảnh hưởng khi bão Wipha đổ bộ nước này hôm 19-7.

Thái Lan, Lào chuẩn bị ứng phó bão Wipha

Tại Thái Lan, Cục Khí tượng Thái Lan ngày 21-7 đã phát đi cảnh báo, dự báo mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão Wipha. Thủ đô Bangkok được dự báo sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, với khả năng có dông lên tới 70% trong suốt cả ngày, theo tờ The Nation.

Theo cơ quan này, trong vòng 24 giờ, một số khu vực trên cả nước sẽ có mưa lớn, với những trận mưa dữ dội nhất dự kiến xảy ra tại các tỉnh Bueng Kan, Nakhon Phanom, Chanthaburi, Trat và Ranong. Người dân tại các khu vực này được khuyến cáo cảnh giác cao độ với nguy cơ lũ quét và nước dâng, đặc biệt tại các vùng chân núi, gần sông suối và vùng trũng thấp.

Tình hình trên biển cũng đang xấu đi, đặc biệt ở vùng phía Bắc biển Andaman - nơi được dự báo sẽ có sóng cao từ 2-4 m và có thể vượt quá 4 m trong điều kiện dông bão. Vùng phía Nam biển Andaman và phía Bắc vịnh Thái Lan dự báo có sóng cao từ 2-3 m.

Ngư dân và các phương tiện tàu thuyền hoạt động ở biển Andaman và vịnh Thái Lan được khuyến cáo di chuyển thận trọng, tránh đi vào các vùng có dông. Tàu thuyền nhỏ tại các khu vực này được khuyên nên tạm ngưng hoạt động và neo đậu an toàn cho đến khi thời tiết cải thiện.

Mưa lớn ở Thái Lan trong ngày 21-7. Ảnh: THE NATION

Ngày 21-7, Cơ quan khí tượng của Lào cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng lũ quét và sạt lở đất khi bão Wipha dự kiến sẽ mang theo mưa lớn, gió mạnh và dông lốc trên khắp cả nước, theo Tân Hoa Xã.

Theo dự báo của Cục Khí tượng và Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, các khu vực phía Bắc và Trung Lào sẽ bị ảnh hưởng, với tình trạng có mưa dông nhẹ đến vừa tại hầu hết các nơi, kèm theo mưa lớn và gió mạnh tại một số khu vực miền Trung và miền Nam.

Người dân sống tại các vùng trũng thấp và dọc theo bờ sông được khuyến cáo luôn cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, có thể gây ra sạt lở đất, lũ quét và thiệt hại về người và tài sản. Tất cả người dân được khuyến khích theo dõi sát sao các bản tin dự báo và cảnh báo chính thức từ nhà chức trách.