Lên núi hái nấm, hoảng hồn phát hiện bộ xương người 23/08/2025 18:28

(PLO)- Ba người đi hái nấm thì phát hiện bộ xương người đang phân hủy trên núi Chư A Thai, tỉnh Gia Lai.

Ngày 23-8, Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết người dân địa phương này vừa phát hiện một bộ xương người trên núi khi đi hái nấm.

Theo Công an xã Chư A Thai, khoảng 8 giờ cùng ngày, ba người ngụ thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai đi hái nấm tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai phát hiện một bộ xương người nên trình báo công an.

Nơi phát hiện bộ xương người ở xã Chư A Thai. Ảnh: CA.

Bên cạnh bộ xương người đã phân hủy nhiều bộ phận có một áo khoác màu trắng đen, một dây thắt lưng được quấn trên cành cây.

Theo Công an xã Chư A Thai, danh tính, thời gian mất của nạn nhân chưa được xác định. Bước đầu, lực lượng công an lấy mẫu xương cùng các vật dụng liên quan để nhận dạng, tìm thân nhân cho người đã mất.

Trong ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục.