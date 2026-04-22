Vụ án người lao động bị cho nghỉ việc: Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến VKSND TP.HCM 22/04/2026 14:04

(PLO)- 6 tháng sau khi gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm mà không nhận được phản hồi, Liên đoàn Lao động TP.HCM tiếp tục có văn bản kiến nghị lần 2 gửi đến VKSND TP.HCM.

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tiếp tục có văn bản gửi Viện trưởng VKSND TP.HCM (lần 2) để kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án ông HVT (ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) thử việc được 2 tháng sau đó bị Công ty TH cho nghỉ việc.

Theo đó, LĐLĐ TP.HCM cho biết vụ án tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa ông T và Công ty TH đã gây bức xúc đến người lao động, dư luận xã hội và toàn hệ thống cán bộ công đoàn Thành phố trong việc áp dụng quy định của pháp luật lao động về thử việc.

Cán bộ của Liên đoàn Lao động TP.HCM bảo vệ cho ông T trong phiên toà phúc thẩm

Ngày 20-10-2025, LĐLĐ TP.HCM đã có văn bản gửi Viện trưởng VKSND TP.HCM về việc kiến nghị kiểm sát toàn diện và đề xuất xem xét kháng nghị giám đốc thẩm hoặc chuyển cấp có thẩm quyền kháng nghị bản án lao động phúc thẩm. Tuy nhiên, đến nay, VKSND TP.HCM vẫn chưa có ý kiến phản hồi nội dung kiến nghị của LĐLĐ TP.HCM.

Ngày 6-4 vừa qua, LĐLĐ TP.HCM nhận được đơn của ông T đề nghị LĐLĐ TP.HCM tiếp tục có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM quan tâm, xem xét đối với bản án lao động này, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật cũng như kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong tình hình mới.

"Do đó, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.HCM kính đề nghị Viện trưởng VKSND TP quan tâm giải quyết và sớm có ý kiến trả lời các kiến nghị của LĐLĐ TP nhằm tạo điều kiện để vụ án được kháng nghị kịp thời, đúng quy định pháp luật"- văn bản của LĐLĐ TP nêu.

Như PLO đã đưa tin, vụ án bắt đầu từ việc ông T ký hợp đồng thử việc thời gian 2 tháng với Công ty TH, nhưng khi thời gian thử việc kết thúc, ông vẫn tiếp tục ở lại làm việc mà không có văn bản chấm dứt hay thông báo vi phạm nào từ phía người sử dụng lao động.

Hơn 2 tháng sau, công ty đột ngột ra thông báo chấm dứt công việc với lý do ông T không đạt yêu cầu thử việc, dẫn đến việc ông khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng khoảng thời gian hơn 2 tháng là thời gian thử việc và gia hạn thử việc nên khoảng thời gian làm việc này vẫn nằm trong thời gian thử việc. Đồng thời vụ việc không tương đồng để áp dụng Án lệ số 20/2018/AL (về xác lập quan hệ lao động sau thử việc).

Không đồng ý với nhận định này, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã có văn bản kiến nghị giám đốc thẩm, khẳng định khi người lao động vẫn tiếp tục làm việc sau thử việc thì mặc nhiên đã hình thành hợp đồng lao động chính thức và việc công ty sa thải ông T mà không có nội quy lao động hay tiêu chí đánh giá hợp lệ là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.