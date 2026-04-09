Liên kết tổ đội đánh bắt trên biển, ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm 09/04/2026 06:19

(PLO)- Vượt qua việc giá nhiên liệu tăng cao để tìm cách đánh bắt hiệu quả, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cập bờ với đầy ắp hải sản.

Những ngày này, tại cảng cá Tịnh Hòa (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí trở nên nhộn nhịp khi nhiều tàu cá xa bờ liên tục cập bến sau những chuyến vươn khơi dài ngày. Những khoang cá đầy ắp được khẩn trương bốc dỡ lên bờ, mang theo niềm vui của ngư dân, nhưng cũng xen lẫn không ít nỗi lo trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Trúng đậm hải sản sau chuyến biển dài ngày

Sau gần 25 ngày khai thác trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá QNg 97089 TS của ngư dân Đỗ Văn Chì (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) trở về với sản lượng hơn 8 tấn cá các loại như cá sọ dừa, cá hồng gù, cá mú, cá sộp…

Sau 25 ngày đánh bắt, 8 tấn cá trên tàu ông Chì có thể bán được trên 500 triệu đồng.

“Hơn 8 tấn cá bán được trên 500 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm và các khoản khác khoảng 300 triệu đồng, chuyến này tàu còn lãi khoảng 200 triệu đồng”, ông Chì cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Chì, chi phí nhiên liệu đang là áp lực lớn đối với ngư dân. Giá dầu hiện đã lên gần 45.000 đồng/lít, tăng hơn gấp đôi so với trước. Với tàu của ông, mỗi chuyến biển dài ngày tiêu tốn khoảng 3.500 lít dầu, chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn tổng chi phí.

Sau khi trừ chi phí, mức lợi nhuận bị giảm hụt nhiều so với thời điểm trước đây.

Để bù đắp chi phí, tàu của ông Chì phải kéo dài thời gian khai thác thêm vài ngày so với dự kiến ban đầu. “Định về sớm nhưng phải ở lại thêm để tăng sản lượng, đỡ gánh tiền dầu”, ông chia sẻ.

Tương tự, tàu cá QNg 92103 TS của ngư dân Đinh Văn Danh (trú xã An Phú) sau chuyến biển kéo dài 22 ngày cũng khai thác được hơn 6 tấn cá, thu về khoảng 380 triệu đồng. Tuy vậy, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận không còn nhiều.

Tàu cá ông Danh về bờ với hơn 6 tấn cá.

“Chuyến này vẫn có lời nhưng không đáng kể so với công sức bỏ ra. Giá dầu tăng trong khi giá cá chỉ nhích nhẹ nên thu nhập bị ảnh hưởng”, ông Danh cho hay.

Liên kết tổ đội trên biển, vượt áp lực giá dầu

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, nhiều ngư dân cho biết việc tham gia tổ, đội sản xuất trên biển đang trở thành giải pháp quan trọng giúp giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả khai thác.

Tàu cá chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm ra khơi tại cảng cá Tịnh Hòa sáng 8-4.

Các tàu trong cùng tổ, đội thường hỗ trợ nhau về thông tin ngư trường, chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt, đồng thời phối hợp trong quá trình khai thác để tăng sản lượng. Nhờ đó, thời gian tìm kiếm luồng cá được rút ngắn, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu.

Bên cạnh đó, việc liên kết còn giúp các tàu hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho ngư dân trong những chuyến vươn khơi dài ngày.

Ngư dân Gia Lai chuẩn bị nhu yếu phẩm để trở lại ngư trường Hoàng Sa đánh bắt.

Nhiều chủ tàu cho biết, trong điều kiện giá dầu biến động khó lường, nếu đi đơn lẻ sẽ rất dễ thua lỗ khi sản lượng không đạt kỳ vọng. Ngược lại, khi tham gia tổ đội, khả năng trúng luồng cá cao hơn, góp phần bù đắp chi phí nhiên liệu.

Ngư dân Phan Văn Đô (trú tỉnh Gia Lai, chủ tàu cá BĐ 97319 TS) cho biết tàu của ông cùng 5 tàu khác đã liên kết thành tổ đội. Khi một tàu phát hiện luồng cá sẽ thông báo cho các tàu còn lại cùng khai thác.

Tàu cá của ngư dân Phan Văn Đô hoạt động tổ đội với 5 tàu khác trên biển giúp tăng khả năng tìm thấy luồng cá, bớt tiêu hao nhiên liệu.

"Đi theo tổ đội giúp tiết kiệm thời gian dò tìm cá, giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả đánh bắt. Trong lúc giá dầu cao như hiện nay, đây là cách làm rất cần thiết", ông Đô nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh Phú, phụ trách Ban Quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tịnh Hòa, để cân đối chi phí vươn khơi bám biển, một số tàu cá hoạt động cầm chừng. Số khác, để hoạt động hiệu quả hơn, ngư dân đã thành lập các tổ đội vươn khơi khai thác để tối ưu hóa chi phí nhiên liệu.

"Chúng tôi thường xuyên trao đổi, động viên bà con cố gắng, hỗ trợ bà con tiếp tục vươn khơi bám biển", ông Phú nói.