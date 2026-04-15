Liệt vận động, dáng đi biến dạng do ngồi khoanh chân 15/04/2026 17:29

(PLO)- Nam sinh 19 tuổi bị liệt dây thần kinh mác, không thể gấp cổ chân, đầu gối khó nhấc cao, dáng đi biến dạng do thói quen ngồi khoanh chân kéo dài.

Ngày 15-4, Bệnh viện Bạch Mai cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam sinh viên 19 tuổi, trú tại Thái Nguyên, gặp tình trạng biến dạng dáng đi do thói quen sinh hoạt.

Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử chấn thương hay bệnh lý nền. Sau một thời gian dài duy trì thói quen ngồi khoanh chân khi học tập và làm việc, nam sinh bắt đầu xuất hiện cảm giác tê bì vùng bàn chân trái.

Triệu chứng ban đầu khá nhẹ nhưng nhanh chóng tiến triển thành yếu cơ, khiến người bệnh không thể gấp cổ chân, đầu gối khó nhấc cao khi di chuyển, dáng đi thay đổi rõ rệt, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Tại bệnh viện, kết quả đo điện cơ xác định bệnh nhân bị tổn thương thần kinh mác sâu bên trái. Người bệnh được chuyển vào khoa Y học cổ truyền với chẩn đoán liệt dây thần kinh mác, nguyên nhân trực tiếp gây ra hội chứng bàn chân rủ.

Nam sinh 19 tuổi bị liệt dây thần kinh mác, dáng đi biến dạng do thói quen ngồi khoanh chân kéo dài. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Kim Chung cho biết dây thần kinh mác có vai trò quan trọng trong việc chi phối động tác gấp mu bàn chân và nghiêng trong bàn chân. Khi dây thần kinh này bị tổn thương, người bệnh mất khả năng nâng bàn chân lên.

Trong y học hiện đại, nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng này là do chèn ép dây thần kinh kéo dài. Tình trạng này thường gặp ở những người có thói quen vắt chéo chân, ngồi khoanh chân hoặc nằm bất động trong thời gian dài.

Ngoài ra, bệnh lý cũng có thể xuất phát từ các chấn thương vùng cẳng chân, đầu trên xương mác, sai khớp gối, tổn thương dây chằng, hoặc là biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường và các khối u chèn ép dây thần kinh.

Tại khoa Y học cổ truyền, nam sinh được điều trị theo phác đồ kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Các bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc chống viêm, bổ sung vitamin nhóm B, đồng thời áp dụng các phương pháp châm cứu, điện châm, xoa bóp và bấm huyệt vùng cẳng chân.

Người bệnh cũng được dùng thuốc y học cổ truyền phù hợp với thể trạng và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Bên cạnh việc điều trị về thể chất, đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng còn chú trọng hỗ trợ tâm lý, giúp bệnh nhân vượt qua mặc cảm tự ti do dáng đi bất thường khi mới nhập viện.

Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt khi cảm giác tê bì chân trái biến mất và không còn phải nhấc cao gối khi đi. Biên độ gấp cổ chân của người bệnh đạt khoảng 15 độ, mức độ phục hồi gần tương đương với chân lành và hiện đã có thể chạy được một đoạn ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý thói quen ngồi vắt chân hoặc khoanh chân lâu vì hành động này không chỉ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu mà còn gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng tránh, người dân nên hạn chế các tư thế ngồi gây chèn ép kéo dài, thay đổi tư thế thường xuyên khi làm việc, học tập và tăng cường vận động nhẹ nhàng. Khi xuất hiện các dấu hiệu tê bì hoặc yếu cơ kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng về sau.