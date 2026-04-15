Ép người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng 15/04/2026 13:23

(PLO)- Hành vi lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia hoặc uống ngay trước, trong giờ làm việc sẽ phải đối mặt với các mức phạt tiền từ 500.000 đến 3 triệu đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, Nghị định quy định các chế tài xử phạt đối với những vi phạm liên quan đến thói quen sử dụng rượu bia trong đời sống hàng ngày cũng như tại nơi làm việc.

Cụ thể, Điều 30 Nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi uống rượu, bia tại nơi không được uống rượu, bia theo quy định. Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia cũng bị phạt mức này.

Nghiêm trọng hơn, nếu cá nhân có hành vi uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; hoặc có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia, bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, hoặc không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở kinh doanh cũng bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Hành vi ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Việc mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m, tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử không thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu bia thì bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc quảng cáo rượu bia; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

Việc quảng cáo rượu bia trên các phương tiện giao thông; hoặc trên báo nói, báo hình ngay trước, trong và sau chương trình dành cho trẻ em, trong thời gian từ 18-21 giờ hàng ngày (trừ trường hợp được phép theo quy định pháp luật) cũng bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu bia. Cụ thể, hành vi không tổ chức thực hiện biện pháp phòng, chống tác hại của rượu bia trong cơ quan, tổ chức; không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc tại cơ quan, bị phạt từ 3-5 triệu đồng.