Lộ diện hình ảnh logo mới của giao thông công cộng TP.HCM 13/11/2025 18:05

(PLO)- Hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM đã có logo mới, sắp triển khai ứng dụng trên toàn bộ các loại hình phương tiện công cộng để tạo dấu ấn nhận diện thống nhất.

Chiều 13-11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã tổ chức chung kết cuộc thi thiết kế biểu trưng "Biểu tượng đô thị - dấu ấn kết nối" cho hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn sau hơn 3 tháng tổ chức (kể từ ngày 21-7).

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm một biểu trưng mới cho Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, thể hiện tinh thần của giao thông công cộng TP.HCM, hiện đại, kết nối và nhân văn.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi hợp lệ từ các cá nhân và nhóm sáng tạo trên khắp cả nước.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm QL GTCC TP.HCM.

Các ý tưởng dự thi rất phong phú, từ hình ảnh Chợ Bến Thành, sóng nước sông Sài Gòn, biển Vũng Tàu, đường ray metro, cho đến những đường nét chuyển động mang hơi thở của đô thị thông minh.

Tất cả đều thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố năng động, xanh và kết nối hơn. Đặc biệt, với hơn 30.000 lượt bình chọn trực tuyến, cuộc thi đã thực sự tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tác phẩm đạt giải nhất.

Ban Tổ chức trao 12 giải thưởng nhằm ghi nhận và khích lệ các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu. Theo đó, giải nhất 100.000.000 đồng, kèm cúp lưu niệm và giấy chứng nhận thuộc về tác giả Lý Trần Thuận.

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải nhất, tác giả Lý Trần Thuận (sinh năm 2001), sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, bày tỏ niềm vui và bất ngờ.

Anh cho biết ý tưởng được lấy cảm hứng từ các chất liệu sẵn có trong hệ thống giao thông công cộng, kết hợp đường nét của phương tiện và tham khảo một số logo quốc tế, với mong muốn xây dựng một biểu trưng hiện đại, hội nhập và bền vững cho Việt Nam.

Trước khi kết quả được công bố, anh chưa nghĩ có thể chiến thắng vì mỗi bài dự thi đều mang ý nghĩa riêng, may mắn là tác phẩm của anh phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của Trung tâm.

Tác phẩm đạt giải nhì.

Dịp này, BTC cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích, 1 giải bình chọn, 1 giải triển vọng trẻ cho các tác giả.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Phạm Ngọc Dũng cho biết thêm cuộc thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu nhận diện chung cho hệ thống giao thông công cộng vùng đô thị, bao gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.



Theo ông, hệ thống giao thông công cộng hiện nay rất đa dạng, từ metro, xe buýt đến xe đạp công cộng, do đó một logo dễ nhận diện, hiện đại, thông minh và mang tính kết nối là rất cần thiết để người dân ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng phân biệt và sử dụng các loại hình phương tiện.

Về logo đoạt giải nhất, ông đánh giá tác phẩm này hội tụ đầy đủ các yếu tố hiện đại, thông minh và dễ nhận diện, đồng thời hài hòa giữa màu sắc và phong cách thiết kế, phù hợp với xu hướng các đô thị thông minh trên thế giới và khu vực Đông Nam Á.

Sau khi công bố kết quả, Trung tâm sẽ tiến hành đăng ký bản quyền logo và triển khai ứng dụng trên toàn bộ các loại hình phương tiện công cộng mà không chỉnh sửa, để tạo dấu ấn nhận diện thống nhất.