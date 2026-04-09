Loạt dự án hạ tầng tại TP.HCM sẽ về đích và khởi động dịp lễ 30-4 09/04/2026 15:01

Dịp lễ 30-4 năm nay, TP.HCM dự kiến sẽ khởi công và hoàn thiện nhiều dự án hạ tầng. Ngoài việc tập trung thực hiện các dự án ở khu vực trung tâm như dự án Khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh; Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm... TP còn chú trọng mang không gian sinh hoạt cộng đồng đến gần hơn với người dân ngoại thành thông qua dự án Công viên Tân Chánh Hiệp.

Đây là những nỗ lực thiết thực nhằm mang lại diện mạo xanh - sạch - hiện đại cho đầu tàu kinh tế cả nước.

Khởi công và động thổ nhiều dự án

Theo đại diện Sở Xây dựng TP, dịp 30-4, 1-5 năm nay sẽ có ba dự án khởi công và bảy dự án động thổ.

Một trong những công trình được quan tâm là dự án khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội kết hợp mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: NHƯ NGỌC

Khu đất quy hoạch có diện tích 39,6 ha, trong đó, khoảng 11 ha được sử dụng để mở rộng không gian di tích, phần diện tích còn lại phát triển công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp không gian công cộng, vui chơi giải trí và dịch vụ..

Dự án được hủy bỏ chức năng nhà ở, tập trung phát triển hạ tầng công cộng, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (8 làn xe) và xây mới cầu Tân Thuận 1, dự kiến khởi công giai đoạn 1 trong năm 2026.

Để triển khai, TP.HCM đã giao phường Xóm Chiếu, phường An Khánh, phường Tân Thuận rà soát quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ là đơn vị phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM) và chủ đầu tư hoàn chỉnh ý tưởng quy hoạch tổng thể toàn khu.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 sẽ do Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM lập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP thẩm định và trình phê duyệt theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 260.

UBND TP cũng đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.800 tỉ đồng; bao gồm trung tâm hành chính cao 33 tầng, công viên cảnh quan khoảng 10 ha, mặt nước hơn 12 ha và hầm đậu xe ngầm, nhà hát đa năng.

Trung tâm chính trị - hành chính dành cho 6.000 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: THUẬN VĂN

Quy mô phục vụ tổng thể của dự án dự kiến: Khu vực quy hoạch tối đa cho khoảng 15.000 người. Trong đó cán bộ, công chức, viên chức khoảng 6.000 người; lượt khách đến làm việc, giao dịch tại các trụ sở hành chính công khoảng 2.000 người; lượt khách đến các công trình văn hóa khoảng 3.000 người, lượt khách vãng lai tham quan công viên khoảng 3.000 người, lao động khoảng 1.000 người.

Dự kiến hoàn thành trong dịp này là công trình Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) với tổng mức đầu tư hơn 27,6 tỉ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách TP với mục tiêu chính là tạo không gian xanh, góp phần tăng quỹ đất cây xanh sử dụng công cộng.

Công viên có phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Thị Búp, phía Tây Bắc giáp khu tái định cư Xuyên Á, phía Nam giáp khu quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM-Cần Thơ, tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông.

Tập trung hoàn thành thủ tục để khởi công

Trao đổi về công tác thực hiện dự án khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc cho biết ngày 3-10-2025, UBND TP có Thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về phương án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Theo đó, phương án quy hoạch tổng thể khu đất Cảng Khánh Hội theo định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng, kết hợp các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cộng đồng tại khu vực.

Đồng thời, nghiên cứu phương án nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành để bảo đảm giao thông, thuận tiện cho người dân, giải quyết tình trạng kẹt xe trên toàn tuyến.

Sau khi UBND TP có ý kiến chỉ đạo, sở sẽ phối hợp cùng địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương lập đồ án quy hoạch, trình UBND TP phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Thiết kế dự án xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp. Ảnh: BHT

Với dự án xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp), ông Phan Phương Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết công viên có diện tích gần 1,7 ha được đầu tư đồng bộ các hạng mục như khu vui chơi thiếu nhi, sân thể dục thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, đây còn là một công trình mang nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển đô thị của TP.HCM, giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương. Hiện dự án đang được thi công tích cực để nhanh chóng đưa vào hoạt động.

Phát triển công viên tương xứng với tốc độ phát triển hạ tầng

Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cần nhìn nhận rằng mảng xanh và không gian công cộng hiện nay chưa tương xứng với tốc độ phát triển hạ tầng và mật độ dân cư TP. Một phần lý do là vì hạn chế quỹ đất.

Do đó, TP cần coi không gian xanh là một dạng hạ tầng thiết yếu, ngang hàng với giao thông hay cấp thoát nước. Những công viên nhỏ, không gian xanh xen cài, tuyến đi bộ, quảng trường mở nếu được quy hoạch hợp lý sẽ đóng vai trò “lá phổi xanh” và “vùng đệm sinh thái” cho đô thị.

Đồng tình, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đánh giá TP đã xác định chỉnh trang đô thị là một trong những chương trình trọng điểm.

TP đã chuyển từ cách tiếp cận thuần túy về hạ tầng sang cách tiếp cận tích hợp giữa chỉnh trang đô thị – cải thiện môi trường – nâng cao chất lượng sống. Điều này thể hiện qua việc nhiều khu vực sau khi giải tỏa không chỉ xây dựng hạ tầng mà còn hình thành công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tuyến cảnh quan ven kênh.