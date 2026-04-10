Lợi ích sức khỏe bất ngờ từ những thực phẩm có vị đắng 10/04/2026 08:52

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng giải thích lý do tại sao bạn nên bổ sung các thực phẩm có vị đắng vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Thực phẩm có vị đắng có thể hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa đường huyết và mang lại đặc tính chống ung thư hiệu quả.

Các polyphenol trong thực phẩm vị đắng giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hầu hết các loại thực phẩm đều có hương vị đặc trưng như ngọt, mặn, đậm đà, chua và đắng. Mỗi người đều có sở thích riêng về hương vị. Thực phẩm có vị đắng thường gây tranh cãi vì hương vị mạnh mẽ, cay nồng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Dù bạn thuộc "phe ưa vị đắng" hay đang học cách yêu thích atiso, bắp cải và bưởi, bạn sẽ vui mừng khi biết chúng chứa nhiều chất phytochemical. Các chất như flavonoid, isoflavone, phenol, glucosinolate và terpen mang lại lợi ích chống oxy hóa, chống viêm và phòng ngừa bệnh tật.

Dưới đây là những lợi ích của thực phẩm có vị đắng.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Thực phẩm có vị đắng kích thích hệ tiêu hóa theo nhiều cách thú vị. Thứ nhất, chúng kích thích dịch tiêu hóa trong ruột, cần thiết cho việc phân giải thức ăn và có lợi cho quá trình tiêu hóa tổng thể.

Thứ hai, khi thức ăn vào miệng, chúng kích hoạt các thụ thể vị đắng ở phía sau lưỡi. Quá trình này kích thích tiết nước bọt và các enzyme tiêu hóa vốn rất cần thiết. Khi hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, bạn sẽ ít gặp phải các triệu chứng như đầy hơi và khó tiêu.

Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Các polyphenol trong thực phẩm vị đắng giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin. Đây là hormone giúp vận chuyển đường từ máu đến tế bào khi bạn ăn. Khi quá trình này trục trặc, cơ thể sẽ kháng insulin và có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.

Trong một nghiên cứu, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 ăn 450 gram bắp cải mỗi ngày trong 12 tuần. Nhóm ăn bắp cải đắng cho thấy sự cải thiện tốt nhất về kiểm soát đường huyết, huyết áp, lượng mỡ cơ thể và độ nhạy insulin.

Bảo vệ chống lại ung thư

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương có thể dẫn đến bệnh tật. Cách tốt nhất để bổ sung chúng là ăn nhiều thực phẩm thực vật đa dạng, bao gồm cả loại có vị đắng.

Ví dụ, các loại thực phẩm họ cải như bắp cải, bông cải xanh chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa biến chứng do virus HPV. Một nghiên cứu cho thấy người nhạy cảm và khó chịu với vị đắng có nguy cơ mắc ung thư cao hơn, có thể vì họ ít tiêu thụ những thực phẩm chống ung thư này.

Các món ăn có vị đắng nên thử

Nếu sẵn sàng mở rộng thực đơn, bạn có thể thử atiso, mướp đắng, các loại rau diếp xoăn như rau diếp đỏ, bồ công anh. Ngoài ra còn có vỏ cam quýt, cà phê, nam việt quất, các loại rau họ cải, sô cô la đen, bưởi và trà xanh.

Các loại rau họ cải và atiso có thể nướng trong lò với gia vị. Bưởi rất hợp với bữa sáng mặn. Bạn hãy thử dùng rau diếp xoăn sống trong salad hoặc xào với dầu ô liu và tỏi.

Mướp đắng có thể gọt vỏ, bỏ hạt, thái lát và hấp hoặc luộc để giảm vị đắng. Nam việt quất bớt đắng hơn khi nấu chín, có thể thêm vào cháo yến mạch, làm mứt hoặc kết hợp với các món mặn.