Lời khai nghi phạm cướp tại cửa hàng FPT shop ở TP Thủ Đức 22/02/2025 20:24

Chiều 22-1, các lực lượng cảnh sát của Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức truy xét và nhanh chóng bắt giữ người xông vào một cửa hàng FPT shop cướp tài sản.

Nghi phạm Trương Hùng Đức (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) bị công an bắt giữ sau ít giờ gây án

Kẻ cướp bị công an bắt giữ là Trương Hùng Đức (22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) cùng tang vật gồm hơn 150 triệu đồng.

Khi bị bắt, Đức vừa khóc vừa khai là do thất nghiệp, nợ nần, túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Đức đi xe máy Future, mặc áo khoác xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, đeo khẩu trang và xông vào cướp tại cửa hàng FPT shop đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đức.

Đức đã cướp hơn 152 triệu đồng rồi tẩu thoát ra đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa.

Cửa hàng FPT shop, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: CTV

Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM truy xét. Chỉ ít giờ gây án, Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Công an cũng thu giữ tang vật gồm hơn 152 triệu đồng tại nhà trọ của Đức ở phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.