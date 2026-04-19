Lời khai tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy ba khúc đánh người ở Bình Hưng Hòa 19/04/2026 16:58

(PLO)- Tại cơ quan công an, tài xế xe ôm công nghệ Trần Văn Hòa đã thừa nhận hành vi dùng gậy ba khúc tấn công người khác sau vụ va chạm giao thông ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Ngày 19-4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, người liên quan là Trần Văn Hòa (37 tuổi, ngụ TP.HCM), làm nghề tài xế xe ôm công nghệ.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận, khoảng 11 giờ 45 ngày 16-4, sau khi chở con đi học, Hòa điều khiển xe mô tô điện lưu thông từ đường Lô Tư ra hướng Mã Lò. Khi đến khu vực giao lộ Lô Tư - Mã Lò, phương tiện của Hòa xảy ra va chạm với xe máy do MXB (20 tuổi) điều khiển, chở theo NNK (18 tuổi), lưu thông theo hướng từ Mã Lò ra Tân Kỳ Tân Quý.

Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau va chạm, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Hòa dùng tay đánh vào vùng vai của B. Chưa dừng lại, người này quay lại xe, mở cốp lấy một cây gậy kim loại rồi đánh nhiều cái vào vùng vai của B, khiến nạn nhân phải bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã kịp thời can ngăn. Sau đó, Hòa rời khỏi hiện trường.

Đến 14 giờ 10 ngày 18-4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời kiểm tra, thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Hòa dùng cây dũ ba khúc đánh đối phương. Ảnh cắt từ clip

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi sử dụng vật dụng nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn sau va chạm giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không mang theo vật dụng nguy hiểm và không xử lý mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi xảy ra va chạm, cần chủ động trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo đúng quy định.

Mọi hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.