Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi đang lên.
Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 – 0,3m; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,6-1,3m.
Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới BĐ3.
Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 0,5-1,0m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở mức BĐ2;
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Lũ lớn có thể gây ngập sâu vùng trũng thấp ven sông, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.
Trưa 27-10, ông Phan Quang Đức, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã chủ động sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát, thôn Ba Lang.
Theo ông Phan Quang Đức, hiện nay trên địa bàn đang có mưa to đến rất to, nhằm ứng phó với mưa, sạt lở đất, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân ở vùng nguy cơ sạt lở núi Gò Oát di dời đến nơi an toàn. Số hộ dân ở vùng nguy cơ ảnh hưởng sạt lở núi là 61 hộ, 216 nhân khẩu.
Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương chủ động di dời người dân đến các địa điểm tập trung an toàn như Nhà Văn hóa thôn (Ba Lang và Hóc Đô), ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố.
Đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán thì địa phương thực hiện cưỡng chế, đồng thời có phương án bảo vệ tài sản của dân khi sơ tán.
NGUYỄN YÊN
Sau một đêm đi vắng, sáng nay vợ chồng ông Lê Ngọc Hùng (51 tuổi, ngụ xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) quay về nhà tại khu vực Dốc Chò, xã Trà Tân đã chứng kiến cảnh tượng hai căn nhà đã biến mất.
Theo ông Hùng, ngay tại vị trí hai căn nhà bị cuốn trôi là đất đá từ trên núi đổ xuống. Ngoài hai căn nhà, vụ sạt lở cuốn trôi tài sản của vợ chồng hơn 42 triệu đồng tiền mặt, hai chỉ vàng và nhiều tài sản khác có giá trị.
Vị trí hai căn nhà bị 'biến mất"
THANH NHẬT
Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại các địa phương miền núi, các hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng lớn.
Tại vùng rốn lũ Đại Lộc, Thượng Đức (TP Đà Nẵng), lũ lên chậm.
Ghi nhận của PV tại xã Đại Lộc, tuyến đường trung tâm thị trấn Ái Nghĩa (cũ) khoảng vài giờ trước không ngập nước, phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, lúc này nước đang bắt đầu tràn vào, gây ngập một số vị trí. Các phương tiện xe máy, ô tô gầm thấp buộc phải quay đầu.
THANH NHẬT
Mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ, mực nước sông Vu Gia dâng cao vượt báo động 3, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Nhiều tuyến đường liên thôn và tuyến ĐT609 bị ngập sâu, có đoạn từ 0,5 đến hơn 1 mét. Tại thôn Vĩnh Phước, nhiều căn nhà ngập sâu từ 0,5-1 m, người dân hối hả dọn dẹp trước khi lũ dâng cao thêm.
Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết toàn xã có 143 ngôi nhà bị ngập. Địa phương đã di dời 39 hộ với 59 nhân khẩu đến nhà kiên cố trong khu vực.
Không chờ nước rút, lãnh đạo xã xã Hà Nha cử cán bộ bám địa bàn, xuống từng khu dân cư để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên người dân.
“Xã Hà Nha đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, sẵn sàng ứng phó nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới”, ông Sang nói.
Đường ĐT 609C là một trong những tuyến hiếm hoi không bị ngập. Tại đây, người dân đưa hàng trăm ô tô đậu dọc hai bên đường trú ẩn.
THANH NHẬT
Chiều 27-10, thông tin từ xã Khe Tre (khu vực thượng nguồn TP Huế), cho biết mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về làm sập cầu Le No, gây chia cắt cho hàng ngàn hộ dân.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Do mưa lớn, nước từ đầu nguồn đổ về nhánh sông Tả Trạch rất mạnh, tạo thành dòng lũ lớn. Cây cầu Le No không chịu được sức nước đã bị sập.
Theo người dân địa phương, cầu Le No là tuyến đường chính nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu và thôn K4 với tuyến đường trung tâm của xã.
Việc cầu Le No bị sập khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực này bị chia cắt, cô lập.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành rào chắn hai đầu cầu, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện.
Tại xã biên giới La Dêê, TP Đà Nẵng, các lực lượng công an, quân sự và lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do đất lở tràn vào một nhà dân tại thôn Đắc Pênh. Hiện nay, các lực lượng đã vận chuyển tài sản và vận động gia đình đến nơi an toàn trú ẩn.
Xã La Dêê vận động bốn gia đình tại thôn Đắc Ốc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn là nhà văn hoá thôn Đắc Ốc theo phương án của xã, ngăn một tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao, không cho người dân lưu thông.
Tại xã Phước Thành, khoảng 5 giờ cùng ngày (27-10), xe tải cung cấp thực phẩm cho xã đi trên đường bất ngờ bị đất đá trên đồi đổ xuống trúng phải. Tại hiện trường, chiếc xe tải mắc vào bãi lầy, hàng trăm mét khối đất đá chôn vùi nửa thân xe. Tài xế may mắn thoát nạn kịp thời.
Ghi nhận của PLO tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), nước sông Hoài dâng cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Người dân dùng ghe nhỏ vận chuyển xe máy, tài sản băng qua vùng nước ngập.
Nhiều ghe, thuyền được huy động chở người dân, du khách vượt sông Hoài. Hiện mưa tại Hội An vẫn đang rất lớn, mưa liên tục không ngớt.
Trao đổi với PLO trưa 27-10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay mực nước sông Hoài hiện gần mức báo động 3. Sáng nay, những hộ kinh doanh ven sông Hoài đã chủ động thuê thuyền di dời hết du khách.
Phường cũng bố trí tất cả lực lượng công an, quân sự làm nhiệm vụ hỗ trợ di chuyển du khách đến nơi an toàn nhưng đa số là hộ kinh doanh chủ động trong việc này.
Về ghe, thuyền chuyên chở du khách qua vùng ngập nước, ông Cường cho hay lực lượng chức năng chốt chặn, đảm bảo an toàn mới cho đi.
“Hiện chưa có thống kê thiệt hại vì so với mực nước lũ lịch sử các năm trước thì nước chưa lớn lắm. Dự báo đỉnh lũ đợt này sẽ lên trên báo động 3 khoảng 0,5 m. Địa phương đang theo dõi sát sao” - ông Cường cho hay.
Chiều 27-10, Công an phường Phong Điền (TP Huế) cùng lực lượng chức năng đã giải cứu thành công sáu người dân đi phát rừng mắc kẹt tại Khe Cát đường 71 vào thuỷ điện Rào Trăng.
Do dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng điều động xe cẩu, để cẩu người từ vị trí cô lập ra ngoài an toàn.
Trưa 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá.
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp.
Đồng thời tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn; đảm bảo lương thực cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét.
Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường được giao tùy tình hình thực tế diễn biến mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông, TP Huế đã có mưa to đến đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 25-10 đến 11 giờ ngày 27-10, vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, vùng núi 500-700mm. Một số nơi cao đặc biệt như Đỉnh Bạch Mã 2.272mm, Khe Tre 1.257mm.
Tính đến 11 giờ trưa 27-10, mực nước các sông chính đều vượt báo động III. Cụ thể, sông Hương tại trạm Kim Long là 4,3m (trên BĐ III 0,8m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m (trên BĐ III 0,46m). Dự báo mực nước tiếp tục lên.
Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn cũng đang vận hành điều tiết. Hồ Tả Trạch có lưu lượng về hạ du 2.470m3/s, hồ Bình Điền 3.782 m3/s và hồ Hương Điền 3.910m3/s.
Mực nước cao đã gây ngập lụt cho 32 xã/phường trên địa bàn. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Quốc lộ 1 đoạn qua các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu. Cao tốc La Sơn – Túy Loan tắc đường tại Km12-Km14. Quốc lộ 49A đi A Lưới và đường Hồ Chí Minh sạt lở nhiều điểm, không đi lại được.
Tình trạng sạt lở cũng xảy ra nghiêm trọng. Bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An) tiếp tục bị xói lở nặng, xâm thực sâu 50-70m trên chiều dài 1,0 km. Tại phường Kim Long, Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương.
Trước tình hình trên, UBND TP Huế đã ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Đến 11 giờ ngày 27-10, các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ/2.319 khẩu tại các khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ ngày 27-10.
Về công tác ứng cứu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố đã huy động lực lượng sẵn sàng. Công an thành phố đã huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.500 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chuẩn bị 231 ca nô và xuồng cao su các loại, 3.710 áo phao để tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.
NGUYỄN DO
Chiều 27-10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp mưa lớn khiến các sông ở TP Huế dâng cao, vượt báo động III. Nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải dùng ghe thuyền di chuyển, hối hả kê dọn đồ đạc.
Nước lũ trên các sông tại TP Huế tiếp tục dâng cao, chảy xiết vào các khu dân cư khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Người dân phải sử dụng phương tiện ghe thuyền để di chuyển.
Bà Lê Thị Mộng (70 tuổi, ở TDP 1 Đông Ba, phường Phú Xuân) cho biết, sáng cùng ngày bà vẫn còn buôn bán áo dài và các trang phục cho du khách. Tuy nhiên, sau đó khoảng 10 giờ trưa thì nước lên rất nhanh.
"Nước sắp vào nhà, tôi phải dọn dẹp đưa đồ đạc lên cao, vì chỉ trong khoảng 3 tiếng đồng hồ mà nước lên nửa mét. Nước đang chảy rất mạnh từ sông vào, nước ở thượng nguồn đổ về rất nhiều" - bà Mộng nói.
Bà Mộng cho biết, bà ở khu vực trước Cửa Ngăn (một cửa vào Kinh thành Huế) hơn 40 năm nay, nhưng những trận lũ nhỏ bà không nhớ, chỉ nhớ năm 1999 nước vào nhà khoảng 1m.
"Cơn lũ này đến thời điểm hiện nay chỉ thua lũ 1999 thôi, còn lũ gần đây như năm 2000 hay 2023 thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, nước giờ vẫn đang lên từng phút nên chưa biết đỉnh lũ có vượt 1999 hay không" - bà Mộng nhận định.
Cùng chồng kê đồ đạc lên cao, chị Quỳnh Anh (42 tuổi) cho biết, nước lên và chảy xiết, khiến chị cùng chồng trở tay không kịp.
"So với những năm gần đây thì cơn lũ này nước dâng cao hơn và chảy rất xiết. Nhưng rất may là nước lên vào ban ngày, nên người dân còn thấy đường dọn dẹp, đi lại chứ không rất nguy hiểm" - chị Anh nói.
Ghi nhận tại tuyến đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo và khu vực Cửa Ngăn (TP Huế) nước từ sông Hương dâng cao chảy tràn vào đường, không có một ranh giới nào cho sông, công viên và đường vì tất cả đều ngập trong nước.
Ông Nguyễn Anh Định (35 tuổi, ở phường Phú Xuân) cho biết, nhà ông ở khu vực bên trong Kinh thành Huế nên đến nay nước dâng cao, các cửa vào thành chảy xiết nên đi lại khó khăn.
"Nhiều đoạn nước sâu chảy xiết nên rất sợ hãi. Người dân thuê thuyền để đi về nhà, nếu tình hình nước tiếp tục lên cao thì chắc cả nhà sẽ dọn đến khu vực cao để tránh trú" - anh Định nói.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đến trưa cùng ngày, các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ/2.319 người tại các khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất.
Về công tác ứng cứu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố đã huy động lực lượng sẵn sàng. Công an thành phố đã huy động khoảng 2.000 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.500 lượt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chuẩn bị 231 ca nô và xuồng cao su các loại, 3.710 áo phao để tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.
NGUYỄN DO
Chiều 27-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã sử dụng trang Facebook cá nhân để phát đi cảnh báo khẩn cấp về tình hình lũ ở Huế dâng cao.
Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực điều tiết để giảm lũ, đến nay hầu hết các hồ chứa trên địa bàn đã đầy (ngoại trừ hồ Tả Trạch) sau các trận mưa lớn liên tục ở đầu nguồn.
Tại các hồ, lượng nước về hồ hiện đã bằng lượng nước đi về hạ lưu. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất đáng lo ngại do mưa ở đầu nguồn vẫn rất to và dự báo kéo dài liên tục.
Ông Phan Thiên Định cảnh báo: "Lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi sẽ tiếp tục dâng cao. Dự báo sẽ bằng và vượt qua các trận lũ cao nhất kể từ năm 2020 trở lại đây (tương ứng với từng sông)".
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch TP Huế kêu gọi người dân cần chủ động kê dọn tài sản, chuẩn bị thực phẩm, dự trữ điện, điện thoại, các dụng cụ cứu hộ.
Ông Định cũng nhấn mạnh việc người dân cần "tuân thủ và phối hợp triển khai công việc theo các khuyến cáo của chính quyền".
Để đảm bảo an toàn tính mạng, bài đăng cũng đặc biệt lưu ý người dân "hạn chế di chuyển qua các vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở, mặc áo phao khi di chuyển trong các vùng ngập nước".
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông, TP Huế đã có mưa to đến đặc biệt to.
Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 25-10 đến 11 giờ ngày 27-10, vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, vùng núi 500-700 mm. Một số nơi cao đặc biệt như Đỉnh Bạch Mã 2.272 mm, Khe Tre 1.257 mm.
Tính đến 11 giờ trưa 27-10, mực nước các sông chính đều vượt báo động III. Cụ thể, sông Hương tại trạm Kim Long là 4,3m (trên BĐ III 0,8 m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,96m (trên BĐ III 0,46 m). Dự báo mực nước tiếp tục lên.
Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi lớn cũng đang vận hành điều tiết. Hồ Tả Trạch có lưu lượng về hạ du 2.470 m3/s, hồ Bình Điền 3.782 m3/s và hồ Hương Điền 3.910 m3/s.
NGUYỄN DO