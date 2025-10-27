Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 – 0,3m; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,6-1,3m.

Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới BĐ3.

Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 0,5-1,0m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở mức BĐ2;

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ lớn có thể gây ngập sâu vùng trũng thấp ven sông, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.