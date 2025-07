Lũ làm 2 xe khách 'mắc kẹt' trên đường, công an giải cứu hành khách 23/07/2025 18:42

(PLO)- Hai xe khách đang chạy trên quốc lộ 7A thì gặp nước lũ dâng cao, ngập đường nên phải dừng lại và công an đã giải cứu hành khách trên xe.

Chiều tối 23-7, hai chiếc xe khách vẫn “mắc kẹt” trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Hữu Kiệm, Nghệ An) do nước lũ đang ngập đường hai đầu đường.

18 hành khách và hai phụ xe đã được Công an xã Hữu Kiệm tới giải cứu.

Xe khách của Nhà xe Trung Kiên (Nghệ An).

Tuy nhiên, do nước lũ đang dâng cao, những hành khách này vẫn chưa thể đi về nhà. Do vậy, Công an xã Hữu Kiệm đã gửi họ “tá túc” tại nhà dân và cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 22-7, chiếc xe khách này chở 25 người xuất phát từ xã Mường Xén đi Bến xe Nghệ An. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, khi xe chạy đến địa phận xã Hữu Kiệm thì gặp nước lũ dâng nhanh, ngập quốc lộ 7A.

Công an xã Hữu Kiệm chèo thuyền đi cứu, giúp dân.

Tài xế Nguyễn Văn Kiên đã không “liều mình” lái xe vượt nước lũ mà tìm địa điểm cao để dừng xe chờ cứu.

Chiều tối cùng ngày, có bảy hành khách trên xe khách Trung Kiên “quá lo lắng” đã xuống xe leo theo sườn núi đi bộ quay trở về. 18 hành khách và tài xế, phụ xe ngủ trên xe. Tài xế Kiên đi tìm khu vực có sóng điện thoại để điện cầu cứu.

Công an xã Hữu Kiệm cùng người dân giúp đưa một phụ nữ vượt lũ đến trạm y tế "vượt cạn" - sinh con.

“Trong đêm tối tôi không thể chợp mắt ngủ, ngồi canh nhìn dòng nước lên đề phòng cho sự an toàn của khách ngủ trong xe” - tài xế Kiên nói.

Sáng nay, Công an xã Hữu Kiệm đã đưa phương tiện ra giải cứu và đưa các hành khách đến nơi an toàn.

Công an xã Hữu Kiệm bồng, giúp trẻ em đến nơi an toàn.

“Chiều nay nước lũ chưa rút, xe chưa thể di chuyển, tôi đang canh giữ xe. Công an đã tiếp tế cho chúng tôi thực phẩm, mì tôm, nước, bếp gas...”- anh Kiên nói.

Cùng thời điểm này, một xe khách khác của Nhà xe Quốc Tuấn cũng bị “mắc kẹt” giữa hai đầu nước lũ ngập quốc lộ 7A. Trên xe chỉ có tài xế và phụ xe.

Cho đến chiều tối 23-7, nước lũ đang dâng ngập nhiều đoạn quốc lộ 7A. Đoạn quốc lộ 7A hướng từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang bị ngập sâu ở địa phận xã Con Cuông.