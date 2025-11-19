Lũ ngập lút mái nhà ở Đắk Lắk, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước lưu lượng lớn

Ngày 19-11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.
"Hiện chưa rõ tình hình thương vong. Chúng tôi đang đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ”- ông Thạch nói.
Cùng ngày, bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lớn cùng nước sông Bàn Thạch dâng cao, làm năm thôn trên địa bàn xã này bị ngập sâu, có nơi mực nước dâng cao hơn 1 m.
Theo bà Vinh, hiện lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ đã sơ tán 50 hộ gia đình đến nơi an toàn. Ngoài ra, các lực lượng đang rà soát, tiếp tục sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. Tuy nhiên, việc tiếp cận, sơ tán dân rất khó khăn vì nước dâng cao, lên nhanh.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ đang gây ngập tại các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Xuân Lãnh.
Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán 96 hộ dân tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh đến nơi an toàn. Nhiều đoạn đường bị ngập đã được chốt chặn, cấm người dân qua lại.
Cùng ngày, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết quốc lộ 29 đang bị ngập lụt từ 0,5 đến 1 m, gây chia cắt giao thông một số vị trí tại km 49, km 65, km 72.
Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các lực để chốt chặn, cấm đường, đảm bảo an toàn cho người dân.
Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ, vùng hạ lưu sẽ tiếp tục ngập sâu
Ngày 19-11, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết từ hôm nay đến 21-11, trên lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa trên lưu vực các nơi phổ biến 100- 200 mm, vùng hạ lưu có nơi trên 300 mm.
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ ở thượng lưu sông Ba dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2; vùng trung lưu trên báo động 3 từ 1 đến 1,5 m; vùng hạ lưu mực nước tăng nhanh, có khả năng đạt trên báo động 3. Lưu lượng lũ về hồ Sông Ba Hạ tăng nhanh, đạt đỉnh vào chiều tối 19-11, ở mức 12.000-13.000 m3/s.
PLO đã liên hệ lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ để nắm thêm thông tin xả lũ nhưng người này báo bận.
Ngày 19-11, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk có công điện hỏa tốc yêu cầu các cấp chính quyền chủ động từ sớm, từ xa, rà soát, cảnh báo và tổ chức sơ tán, toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét, không để bất kỳ trường hợp nào bị động, bất ngờ.
Đối với khu vực bị cô lập, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay, kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hỗ trợ sơ tán.