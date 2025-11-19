Lũ ngập lút mái nhà ở Đắk Lắk, thủy điện Sông Ba Hạ xả nước lưu lượng lớn 19/11/2025 10:29

(PLO)- Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư ở tỉnh Đắk Lắk, trong khi thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ lưu lượng lớn.

Ngày 19-11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương này vừa xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

"Hiện chưa rõ tình hình thương vong. Chúng tôi đang đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ”- ông Thạch nói.

Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk. Ảnh: S.C

Cùng ngày, bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lớn cùng nước sông Bàn Thạch dâng cao, làm năm thôn trên địa bàn xã này bị ngập sâu, có nơi mực nước dâng cao hơn 1 m.

Theo bà Vinh, hiện lực lượng chức năng xã Hòa Mỹ đã sơ tán 50 hộ gia đình đến nơi an toàn. Ngoài ra, các lực lượng đang rà soát, tiếp tục sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. Tuy nhiên, việc tiếp cận, sơ tán dân rất khó khăn vì nước dâng cao, lên nhanh.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ đang gây ngập tại các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Xuân Lãnh.

Lũ nhấn chìm nhiều căn nhà khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: S.C

Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán 96 hộ dân tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh đến nơi an toàn. Nhiều đoạn đường bị ngập đã được chốt chặn, cấm người dân qua lại.

Cùng ngày, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết quốc lộ 29 đang bị ngập lụt từ 0,5 đến 1 m, gây chia cắt giao thông một số vị trí tại km 49, km 65, km 72.

Một căn nhà đã ngập sâu trong nước. Ảnh: C.A

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các lực để chốt chặn, cấm đường, đảm bảo an toàn cho người dân.