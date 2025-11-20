Lừa gần 7.000 người cao tuổi để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng 20/11/2025 17:42

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định từ 1-3-2025 đến 17-6-2025, Trần Quang Đạo và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 39,6 tỉ đồng của 6.923 nạn nhân với 11.431 đơn hàng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 142 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, xảy ra tại TP.HCM và một số địa phương.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Quang Đạo về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Bị can Trần Tấn Tài bị đề nghị truy tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

140 bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Quang Đạo được xác định là người cầm đầu. Ảnh: CA

Theo KLĐT, từ năm 2010-2012, Trần Quang Đạo theo học hệ cao đẳng tại một trường đại học, nhưng chưa tốt nghiệp thì nghỉ học và đi làm nhiều nghề khác nhau. Đạo làm cho các công ty bán hàng có chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.

Lợi dụng kinh nghiệm làm việc, Đạo thành lập công ty để lừa đảo bằng hình thức tặng quà, treo giải thưởng đối với những người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Đạo nhờ mẹ, bạn và em trai là Trần Xuân Vương đứng tên thành lập 4 công ty kinh doanh mua bán thực phẩm chức năng, đồ gia dụng. Những người này chỉ đứng tên thành lập công ty, không tham gia bàn bạc, hưởng lợi từ hành vi của Đạo.

Sau khi thành lập các công ty, Đạo tuyển dụng nhân viên; xây dựng kịch bản; mua hơn 1,1 tỉ đầu số thông tin DATA (trị giá 2,1 tỉ đồng) từ bị can Trần Tấn Tài; tập huấn cho nhân viên điện thoại lừa khách hàng...

Mỗi nhân viên tại công ty của Đạo được giao nhiệm vụ lừa đảo khách hàng theo từng bước và được chia 5,5-7,5 triệu đồng/tháng/nhân viên kèm theo "hoa hồng" 8-16% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin với những người già yếu hoặc thường sử dụng thực phẩm chức năng, Đạo đã chỉ đạo các nhân viên điện thoại và giả danh nhân viên Bệnh viện Dinh dưỡng TP.HCM, Trung tâm tiêm chủng Vắc xin... thông báo khách hàng được tặng miễn phí sử dụng 12 tháng nước Yến Sào (giá mua vào 79.000 đồng) và chỉ phải trả 279.000 đồng tiền phí vận chuyển cho lần đầu tiên.

Khi nạn nhân đồng ý, nhân viên lên đơn hàng, dán mã dự thưởng gửi đến bị hại.

Khi bị hại nhận hộp yến, nhân viên sẽ giả danh nhân viên của công ty có mã dự thưởng để thông báo bị hại có đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Giải thưởng có giá trị 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, ti vi, máy giặt...

Để được tham gia quay thưởng, bị hại phải hoàn thiện hồ sơ với phí 730.000-990.000 đồng. Công ty sẽ tặng bị hại một sản phẩm như trà ô long, máy sấy tóc... có giá trị 100.000 - 200.000 đồng. Cam kết khi khách được quà sẽ được hoàn trả lại 100% phí làm hồ sơ nếu khách hàng chưa sử dụng quà, trả 80% phí làm hồ sơ nếu khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

Khi bị hại đồng ý, nhân viên giao hàng cho khách và thu phí hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi yêu cầu bị hại bổ sung thông tin hồ sơ để dự thưởng, các bị can tiếp tục thông báo bị hại tiếp tục trúng thưởng.

Để nhận phần thưởng, bị hại phải trả phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho từ 1-3 triệu đồng và được công ty tặng thêm 1 sản phẩm có giá trị khoảng 300.000 đồng. Cam kết khi nhận được quà, công ty sẽ hoàn trả lại 100% phí nếu chưa sử dụng quà, 80% phí nếu đã sử dụng sản phẩm.

Khi bị hại đồng ý, nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục lên đơn hàng rồi giao cho bị hại.

Các bị can trong vụ án sẽ lặp lại phương thức trên nhiều lần để khách hàng tin tưởng chuyển số tiền ngày càng nhiều hơn cho đến khi bị hại phát hiện bị lừa đảo hoặc không còn tiền.

KLĐT xác định bị can Trần Quang Đạo có vai trò chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo tại các công ty.

Từ đầu năm 2023, đã chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng với hàng chục nghìn nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra vào tháng 7-2024, Đạo đã chỉ đạo xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ.

Căn cứ dữ liệu của công ty xác định, từ 1-3-2025 đến 17-6-2025, Trần Quang Đạo và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 39,6 tỉ đồng của 6.923 nạn nhân, với 11.431 đơn hàng.

Sau khi trả lương và hoa hồng cho nhân viên, Đạo hưởng lợi bất chính hơn 24 tỉ đồng.