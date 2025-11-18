Lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ sẽ đạt đỉnh vào đêm mai 18/11/2025 19:57

(PLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, đêm mai lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Đắk Lắk tăng trở lại, đạt đỉnh 8000-9000 m3/giây.

Ngày 18-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát bản tin dự báo lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trên lưu vực sông Ba từ chiều tối và đêm 18-11 đến ngày 19-11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ hồi tháng 10-2021. Ảnh: TẤN LỘC

Dự báo tổng lượng mưa trên lưu vực các nơi phổ biến 100-200 mm, vùng hạ lưu có nơi trên 300 mm. Trong đó, lượng mưa phổ biến đêm 18-11, từ 40- 80 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày 19-11, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo, trong 24 giờ tới, lũ ở thượng lưu sông Ba sẽ dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Riêng ở vùng trung lưu, nếu lũ lên nhanh, có khả năng đạt mức báo động 3 đến trên báo động 3. Vùng hạ lưu, hiện nước nước tăng trở lại, dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Dự báo, đêm mai 19-11, lưu lượng lũ về hồ Sông Ba Hạ tăng trở lại, đạt đỉnh lũ từ 8000-9000 m³/giây.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ ngày 18-11, tỉnh này đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, một số nơi vượt 600 mm.

Hiện mực nước trên các sông lớn như Srêpốk và sông Ba đã đạt mức báo động 1, đến xấp xỉ báo động 2, dự báo lũ sẽ tiếp tục dâng cao.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ làm tám căn nhà ở xã Yang Mao bị sập đổ hoặc trôi, hàng trăm căn nhà bị ngập, nhiều thôn bị cô lập do chia cắt giao thông.

Mưa lũ cũng khiến 100.000 bầu cây keo, 1.000 ha dứa, 100 ha cây keo ở Đắk Lắk bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều cầu dân sinh, đường sá bị nước lũ phá hỏng.