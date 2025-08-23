Man City thua sốc trên sân nhà 23/08/2025 21:26

(PLO)- Được đánh giá cao hơn nhưng Man City thua sốc trên sân nhà Etihad với tỉ số 0-2 trước Tottenham ở vòng 2 Premier League.

Bước vào trận đấu, Man City thể hiện sức mạnh khi kiểm soát bóng phần lớn thời gian, tuy nhiên Tottenham cũng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Thomas Frank tạo ra vô cùng lợi hại.



Phút 28, Haaland đi bóng khéo léo trong vòng cấm rồi chọc khe chính xác để Marmoush băng lên đối mặt với thủ thành Tottenham, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng không thể thắng được Vicario.



Erling Haaland mờ nhạt trên hàng công, Man City thua sốc trên sân nhà trước Tottenham. Ảnh: EPA

Sau tình huống nguy hiểm mà Man City tạo ra, Tottenham tổ chức phản công bằng các pha phát bóng dài từ phần sân nhà. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Tottenham cũng có được điều mình cần, phút 35, từ pha tấn công bên cánh phải, Richarlison căng ngang thuận lợi cho Johnson đệm bóng vào lưới trống, trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, tỷ số 1-0 nghiêng về Tottenham.

Sau bàn thua, hàng thủ Man City tiếp tục tỏ ra lúng túng trong các pha phối hợp ngắn, hậu quả khung thành của Trafford liên tiếp gặp nguy hiểm.

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 thì bất ngờ ở phút bù giờ 45+2, thủ thành Trafford có pha chuyền bóng lỗi trong vòng cấm và bị cầu thủ Tottenham cướp được, sau tình huống lập bập, Palhinha thoải mái dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.

Phút 47+6, Man City có cơ hội rút ngắn tỷ số khi Cherki có pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm hướng đến Haaland, tiếc là tiền đạo Man City lại đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài.

Sang hiệp 2, Man City đẩy cao đội hình tấn công, cơ hội bắt đầu xuất hiện cho The Citizens. Phút 53, Vicario chuyền bóng lỗi và Haaland cướp bóng thành công, trong tư thế trống trải, tiền đạo Man City không dứt điểm mà chuyền cho Cherki, tiếc là pha chuyền bóng quá mạnh, cơ hội rút ngắn tỷ số trôi qua đáng tiếc.

Trong thế bế tắc, HLV Pep Guardiola tung Doku và Silva vào sân nhằm gia tăng sức mạnh hàng công. Trong khi đó Tottenham vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật, với hàng thủ hai lớp mà Spurs tạo ra, các chân sút Man City bất lực trong việc tìm khoảng trống.

Rodri và Phil Foden cũng được tung ra sân, vừa vào sân thay người Rodri đã có pha đánh đầu suýt chút nữa giúp Man City rút ngắn tỷ số ở phút 76.

Thêm một lần nữa nhận trái đắng từ Tottenham, Man City thua sốc trên sân nhà Etihad. Ảnh: EPA

Những phút cuối trận Man City dồn tổng lực tấn công nhưng không thể có bàn thắng danh dự, thậm chí suýt chút nữa tỷ số là 3-0 nếu thủ thành Trafford không phản xạ kịp sau pha đánh đầu cận thành của Odobert ở phút 90+3.

Kết thúc trận đấu, Man City chấp nhận thua 0-2 ngay trên sân nhà Etihad, thêm một lần nữa HLV Pep Guardiola nếm trái đắng trước Tottenham.