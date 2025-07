Mascherano bị chỉ trích vì không thay thế Messi 07/07/2025 12:37

Lionel Messi tỏa sáng trong chiến thắng của Inter Miami trước Montreal khi họ trở lại thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng HLV Javier Mascherano đã phải đối mặt với sự chỉ trích. Javier Mascherano buộc phải lên tiếng bảo vệ quyết định cho Lionel Messi ra sân thi đấu cả trận mà không thay ra nghỉ.

HLV của Inter Miami đã cho phép ngôi sao người Argentina chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng dễ dàng trước Montreal. Đội của Mascherano giành được lợi thế lớn khi Messi ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu để nâng tỷ số lên 4-1 trước Montreal tại Canada. Inter Miami đã không thể gia tăng tỷ số nhưng họ vẫn giành ba điểm khi trở về từ giải FIFA Club World Cup, nơi họ không thể vượt qua Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội.

HLV Mascherano bị chỉ trích vì không thay thế Messi. Và cựu tiền vệ của Liverpool và Barcelona Mascherano đã được hỏi tại sao ông vẫn kiên trì cho Messi, 38 tuổi thi đấu cả trận, thay vì tận dụng cơ hội để siêu sao người Argentina được nghỉ ngơi.

Mascherano 41 tuổi này đã đưa ra một số lý do đơn giản. "Chúng ta phải hiểu rằng Leo hạnh phúc nhất khi anh ấy chơi bóng đá", Mascherano nói, "Mỗi khi anh ấy khỏe mạnh, anh ấy sẽ muốn chơi bóng và chúng tôi sẽ để anh ấy làm vậy. Anh ấy mang đến cho chúng tôi lợi thế rất lớn khi vào sân, và tất nhiên, chúng tôi muốn tận dụng tối đa lợi thế đó".

HLV Mascherano bị chỉ trích vì không thay thế Messi ra nghỉ. ẢNH: EPA

Mascherano thừa nhận rằng đội của ông có một lịch thi đấu bận rộn sắp tới khi họ phải đối mặt với New England Revolution, Nashville, FC Cincinnati và New York Red Bulls trong vòng 10 ngày. Và đó là lý do tại sao Mascherano vui mừng khi Inter Miami giành chiến thắng trước Montreal.

"Chúng tôi có những trận đấu liên tiếp sắp tới, và chúng tôi cần mọi cầu thủ sẵn sàng. Bất kỳ ai có cơ hội đều phải chuẩn bị", HLV Mascherano của Inter Miami chia sẻ, "Đây là một trận đấu quan trọng. Montreal đang có đà tiến triển tốt, nhưng đội của chúng tôi đã vượt qua được thử thách".

Sự hiện diện của Messi trong các trận đấu trên sân khách thu hút rất nhiều cổ động viên đến sân theo dõi kể từ khi anh đến Inter Miami từ PSG. Messi đã chứng minh được sức hút lớn tại giải MLS trên mọi phương diện. Montreal đã bán hết vé trong chuyến viếng thăm của Inter Miami và Messi. Trên sân Stade Saputo, rất nhiều cổ động viên diện bộ quần áo màu hồng của Inter Miami, bất chấp Montreal mới là đội chủ nhà.

"Tôi không muốn phân tích quá mức", Mascherano nói, "Chúng tôi rất may mắn, khi chúng tôi chơi xa nhà, hầu hết đám đông đến xem Messi, và rất nhiều người trong số họ thực sự là người hâm mộ của anh ấy. Họ thường ủng hộ Messi, và đó là điều chúng tôi không coi là hiển nhiên".