Máy bay từng chở Bác Hồ được đưa về Trung tâm Hội chợ Triển lãm 15/08/2025 15:01

(PLO)- Máy bay từng chở Bác Hồ được đưa về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia bằng xe siêu trường, siêu trọng.

Đêm 14-8, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 – hiện vật lịch sử quý giá của ngành Hàng không Việt Nam, được vận chuyển an toàn từ Bảo tàng Hàng không tại số 196, đường Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội) về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) bằng xe siêu trường, siêu trọng.

Theo thông tin từ Tổng Công ty quản lý bay Miền Bắc, máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 – đơn vị tiền thân của Đoàn Bay 919 ngày nay.

Đây là một trong 5 chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Máy bay IL-14 trưng bày tại Bảo tàng Hàng không. Ảnh: Tổng Công ty quản lý bay Miền Bắc.

Trong số đó, chiếc IL-14 VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay không được trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc điều khiển IL-14 phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ và bản lĩnh phi công. Điều đó càng khẳng định năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày đất nước giải phóng, để đầu tư phát triển ngành Hàng không dân dụng, ngày 11-2-1976, Hội đồng Chính phủ đã ra nghị định số 28-CP thành lập Tổng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Máy bay IL-14 chuẩn bị tham gia chở khách trên các đường bay trong nước vào đầu những năm sáu mươi. Ảnh: Tổng Công ty quản lý bay Miền Bắc.

Ngành Hàng không tách khỏi Quân chủng Phòng không- Không quân. Thời gian này Tổng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ nhưng về mặt tổ chức quản lý và chỉ đạo xây dựng ngành Hàng không dân dụng vẫn trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đoàn Bay 919 là một đơn vị thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng, hoạt động trên 11 sân bay trong cả nước. Đội bay IL-14 tiếp tục làm nhiệm vụ bay vận tải hành khách, hàng hoá góp phần tái thiết và xây dựng đất nước.

Video máy bay từng chở Bác Hồ được vận chuyển vào khu vực Triển lãm. Clip: LONG CT.

Năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Đội bay IL-14 cùng với tất cả các đội bay của hàng không dân dụng được huy động bay vận tải quân sự, phục vụ chiến trường.

Đội bay IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử, dừng bay vào năm 1981.

Hiện nay, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hàng không.