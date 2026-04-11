Mỗi kiểm lâm VQG Chư Yang Sin phải tuần tra, bảo vệ khoảng 600 ha rừng 11/04/2026 16:40

Ngày 11-4, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám Đốc VQG Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam, tổ chức trao giải thưởng: Người giữ rừng Chư Yang Sin năm 2026.

Tập thể, cá nhân tại VQG Chư Yang Sin được tôn vinh trong lễ trao giải người giữ rừng. Ảnh: V.M

Giải thưởng nhằm tôn vinh, lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh đẹp về lực lượng bảo vệ rừng; tạo động lực để các cán bộ tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghề.

Theo thống kê của VQG Chư Yang Sin, lâm phần của đơn vị rộng gần 60.000 ha. Ngoài diện tích lớn, VQG Chư Yang Sin còn là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu như mang lớn, voọc chà vá chân đen, vượn đen má vàng, cầy vằn, trĩ sao... Vì vậy, đây là nơi các thợ săn thường đột nhập trái phép để săn bắn, gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm.

Tuy nhiên, biên chế của VQG Chư Yang Sin hiện chỉ có khoảng 100 kiểm lâm chuyên trách. Bình quân, mỗi kiểm lâm phải đảm trách tuần tra khu vực rộng tới 600 ha rừng.

Việc tuần tra trên lâm phần rộng khiến kiểm lâm đối diện với nhiều nguy hiểm như địa hình hiểm trở, mưa lũ bất chợt, lâm tặc tấn công… Điển hình, năm 2018, một cán bộ VQG Chư Yang Sin đã bị lâm tặc dùng súng tự chế bắn bị thương.

Bẫy thú và súng tự chế được phát hiện trong lâm phần VQG Chư Yang Sin. Ảnh: T.L

Trong năm 2025, cán bộ bảo vệ rừng của VQG Chư Yang Sin đã thực hiện 1.993 đợt tuần tra, tháo dỡ hơn 3.116 bẫy thú các loại, thả về môi trường tự nhiên 85 cá thể động vật ; phát hiện, trục xuất gần 300 người xâm nhập lâm phần trái phép…

Điển hình, trong năm 2025, anh Hồ Phi Sinh, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 6, VQG Chư Yang Sin đã phát hiện 90 dây bẫy, một lán trại. Anh Sinh trực tiếp tháo dỡ 30 dây bẫy; giải cứu và tái thả 11 cá thể động vật (rùa, khỉ, trăn) về môi trường tự nhiên.

Lực lượng bảo vệ rừng phát hiện, giải cứu một con nhím khỏi bẫy thú. Ảnh: T.L

Tương tự, anh Hoàng Văn Hà, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 9, đã cùng đồng đội phát hiện, tháo gỡ và đưa ra khỏi rừng hơn 1.000 dây bẫy, 1.500 bẫy kẹp…

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lực lượng bảo vệ rừng của VQG Chư Yang Sin vẫn luôn nỗ lực, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.