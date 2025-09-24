Mỗi năm thị trường Việt Nam cần hơn 40.000 thang máy mới 24/09/2025 14:21

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, cả nước hiện có hơn 480.000 thang máy đang vận hành và mỗi năm cần lắp đặt thang máy mới thêm khoảng 40.000 - 45.000 chiếc.

Ngày 24-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, đã khai mạc Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam 2025 và Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp ngành Thang máy Việt Nam - Trung Quốc (B2B Matching Conference).

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng đại diện Lãnh sự quán và Bộ Thương mại Trung Quốc, Hiệp hội Thang máy Trung Quốc và nhiều chuyên gia quốc tế.

Triển lãm Quốc tế Thang máy là sự kiện thường niên, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, lắp đặt, vận hành và cung ứng dịch vụ trong ngành. Sự kiện không chỉ giới thiệu công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối hợp tác thương mại, thúc đẩy ngành công nghiệp thang máy Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Đáng chú ý, ngành thang máy đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa và bảo đảm an toàn trong các đô thị thông minh. Với hai thị trường lớn là Việt Nam và Trung Quốc, việc hợp tác song phương mang tính chiến lược sẽ giúp chia sẻ công nghệ, thúc đẩy đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện Công ty TNHH Spex Quốc tế và là Trưởng ban tổ chức, cho biết triển lãm và hội nghị kết nối doanh nghiệp là một nền tảng quan trọng.

"Sự kiện không chỉ giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn hướng tới mục tiêu phát triển ngành thang máy thông minh, an toàn và bền vững", bà Liên nhấn mạnh.

Khách hàng đang tham quan tại triển lãm. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực phía Nam, đã cung cấp những số liệu ấn tượng về tiềm năng thị trường thang máy. Theo đó, cả nước hiện có hơn 480.000 thang máy đang vận hành, nhu cầu lắp đặt mới mỗi năm dao động từ 40.000 đến 45.000 chiếc.

Ông Sơn nhận định: "Với dân số đô thị chiếm 42% trên tổng số hơn 100 triệu dân, cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực, nhu cầu về hạ tầng giao thông thẳng đứng trong các dự án nhà ở, trung tâm thương mại và công trình công cộng là rất lớn. Đây chính là động lực mạnh mẽ cho ngành thang máy phát triển".

Cũng theo ông Sơn, để ngành thang máy Việt Nam phát triển bền vững, cần tập trung vào một số định hướng trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế chính sách và hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn vận hành đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa linh kiện và giảm phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu.

“Triển lãm Thang máy Quốc tế Việt Nam 2025 không chỉ là nơi trưng bày công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, cùng hướng tới mục tiêu phát triển một ngành thang máy thông minh, xanh, an toàn và bền vững”- ông Sơn nhấn mạnh.