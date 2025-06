Một số mẫu tăng trưởng khi toàn thị trường ô tô giảm sụt doanh số 11/06/2025 15:41

(PLO)- Dù thị trường ô tô ghi nhận sự giảm sút về doanh số trong tháng 5 so với tháng 4 trước đó nhưng một số mẫu xe có sự tăng trưởng nhẹ.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 5, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 29.210 xe, giảm 1% so với tháng 4, nhưng lại tăng 13% so với tháng 4-2024.

Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.210 xe bao gồm 20.014 xe du lịch; 8.983 xe thương mại và 213 xe chuyên dụng.

Một số mẫu ô tô vẫn có sự tăng trưởng khi toàn thị trường giảm 1% doanh số so với tháng 4. Ảnh: TN

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 3.6%, xe thương mại tăng 4%, xe chuyên dụng tăng 6% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.800 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.410 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 5 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Xe ô tô du lịch tăng 19%, xe thương mại tăng 26% và xe chuyên dụng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến hết tháng 5, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13% trong khi xe nhập khẩu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù thị trường có giảm 1% so với tháng 4 nhưng sơ lược doanh số của một số mẫu xe có sự tăng trưởng như Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, Ford Teritory,…

Cụ thể, ghi nhận doanh số trong tháng 5 của Toyota Vios đạt 1.148 xe nhưng trong tháng 4 chỉ bán được 773 xe. Mẫu xe thứ 2 cũng tăng trưởng là Toyota Yaris Cross đạt doanh số 1.045 xe trong tháng 5 còn tháng 4 thấp hơn là 1.030 xe.

Mẫu Ford Teritory đạt doanh số 1.481 xe trong tháng 5 còn tháng 4 chỉ được 945 xe.

Tương tự như vậy Mazda CX-5 bán được 1.446 xe trong tháng 5, tăng 30 xe so với tháng 4 là bán được 1.416 xe.

Mitsubishi Xpander cũng có sự tăng trưởng nhẹ, trong tháng 5 đạt doanh số là 1.100 xe, còn tháng 4 chỉ 972 xe.

Ngoài ra dù chỉ tăng doanh số ít xe nhưng một số mẫu khác cũng có sự tăng trưởng.