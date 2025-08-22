Một thiếu niên bị nhóm tuổi teen bắt giữ ép viết giấy nợ 3 triệu đồng 22/08/2025 11:58

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên bắt giữ, đánh đập một nam thiếu niên 16 tuổi đi rồi ép viết giấy nợ số tiền 3 triệu đồng mới cho về.

Công an xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) đang lập hồ sơ để xử nhóm thanh thiếu niên về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào 16-8, em ĐPSH (16 tuổi, ngụ xã An Viễn) đi xe đạp điện đến nhà bạn chơi thì bị một nhóm 7 người đến kéo ra ngoài đánh.

Nhóm thanh thiếu niên bắt giữ bắt, giữ người trái pháp luật. Ảnh: CA.

Sau đó nhóm này khống chế em H chở đến nhà của thanh niên tên Khoa (18 tuổi, ngụ xã An Viễn). Tại đây nhóm này tục đánh và ép H phải viết giấy vay nợ 3 triệu đồng.

Do lo sợ bị đánh tiếp nên H đã ký vào giấy vay tiền.

Sau khi về nhà, H và gia đình đến Công an xã An Viễn trình báo.

H trình bày trước đó có vay của B số tiền 500 ngàn đồng và đã trả nhiều lần nhưng chưa trả hết, B tính lãi thành 3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Viễn đã lần lượt bắt giữ 7 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi tham gia bắt giữ và đánh H...