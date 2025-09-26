Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị 26/09/2025 17:52

(PLO)- Mưa lớn kéo dài đã khiến nước lũ tại nhiều khu vực miền núi của tỉnh Quảng Trị dâng cao, làm ngập các ngầm tràn, cuốn trôi cống tạm, gây chia cắt cục bộ.

Chiều 26-9, mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ các con suối ở vùng cao tỉnh Quảng Trị dâng cao, gây chia cắt cục bộ tại nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo đó, tại xã Lìa, nước suối khu vực cầu Úp Ly dâng cao, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Người dân phải đi vào con đường cũ trơn trượt.

Cùng lúc, tại Km 10 tỉnh lộ 586, nước lũ đã cuốn trôi một đoạn cống trên tuyến đường tạm đang thi công, buộc người dân phải đi vào con đường cũ vốn đã trơn trượt, lầy lội.

Ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, cho biết xã đã liên hệ với đơn vị thi công để khắc phục tạm thời điểm sạt lở.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại ngầm tràn qua xã A Dơi.

Tương tự, tại xã A Dơi, một số ngầm tràn qua suối cũng bị ngập sâu, gây cô lập tạm thời.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng lập chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm, không cho người dân và phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.